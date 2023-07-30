Сколько украинцев недовольны своей зарплатой: результаты опроса

В Украине 70% соискателей работы недовольны зарплатами в той или иной степени. Сейчас решение изменить работу влияет именно удовлетворенность заработной платой.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса известного кадрового портала. Более половины из опрошенных 1500 респондентов выбрали этот вариант ответа.

При этом проблемы с дальнейшим поиском работы во время войны пугают только 9% респондентов. 28% опрошенных украинцев признались, что нынешняя оплата труда категорически не устраивает их и "хуже не бывает".

И это, несмотря на то, что большинство компаний (49%) уже вернули все выплаты материальной мотивации на тот уровень, что был до полномасштабного вторжения страны-террористки России. Еще 20% из 560 работодателей-участников опроса поделились, что увеличили бонусы работника.

Работодатели планируют повысить зарплаты своим работникам

Повышение зарплат всем имеющимся работникам – в планах 63% работодателей. Это планируется сделать в этом году или корректировать сроки в соответствии с инфляцией. 79% респондентов поделились этим намерением. Приблизительно у 63% компаний повышение зарплат будет касаться всех работников, остальные увеличат оплату труда только ключевым сотрудникам.

При этом 19% опрошенных указали, что повышения в планах нет, а 2% – что зарплаты в их компаниях сократят.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине в июне продолжился рост средней зарплаты – еще на 500 грн. Так, за первую половину года средняя зарплата увеличилась на 13% – с 15 тыс. до 17 тыс. грн.

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