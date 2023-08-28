В Украине банки установили новый курс доллара 28 августа: сколько стоит валюта
В Украине средний курс доллара в банках 28 августа составляет 37,87/38,60 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчера стоимость валюты на покупку снизилась на 13 копеек, на продажу – не изменилась.
При этом официальный курс доллара остался на уровне 36,56 грн/$. Об этом свидетельствуют данные специализированного финансового портала.
Какой курс доллара будет в сентябре?
В конце августа-начале сентября украинцам не стоит ожидать резких изменений курса наличного доллара – ни скачков, ни падений, рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. По прогнозам, в это время американская валюта обойдется в 38-39 грн.
Эксперт отметил:
- текущие колебания ожидаются в пределах 10–30 коп.;
- разница между курсами купли и продажи валюты "вряд ли превысит 25 коп.".
"На наличном рынке валют не ожидаются какие-либо системные изменения. Рынок будет в состоянии ожидания головокружительных положительных изменений – начала реализации НБУ стратегию по либерализации рынка", – сказал банкир.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, отмена фиксированного курса доллара в Украине может произойти уже в сентябре. При этом формирование единого курса будет происходить с учетом рыночного валютного курса (курс обменных пунктов).
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