В Украине скоро могут отменить фиксированный курс доллара: эксперт назвал сроки

Отмена фиксированного курса доллара в Украине может произойти уже в сентябре. При этом формирование единого курса будет происходить с учетом рыночного валютного курса (курс обменных пунктов).

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Именно поэтому следующую неделю можно воспринимать как своеобразную проекцию либерализованного сентябрьского курса валют. Об этом рассказал OBOZREVATEL Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

Кроме того, добавил эксперт, есть основания полагать, что в сентябре размер учетной ставки "подпадет" под очередную коррекцию: из имеющихся 22% возможное ее сокращение составит 1-2 п.п. (это вполне возможный шаг, ведь большинство членов комитета по монетарной политики считают реальным дальнейшее снижение учетной ставки до 18% к концу года.

"Такая ситуация будет способствовать существенному пересмотру ставок по ипотечным кредитам (ставки могут сократиться в среднем на 3,5-5% до конца года), а также побуждать банки к уменьшению процентов по гривневым депозитам со сроком до 1 года, но на фоне низкой инфляции, которая до конца года не превысит 10,8%, "чистая" прибыль (с учетом инфляции) будет достаточно на высоком уровне - до 5% годовых", - объяснил Лесной.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине наличный курс доллара на 20 августа составляет 37,50/38,20 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчерашним днем стоимость валюты на покупку выросла на 5 копеек, на продажу – снизилась на 5 копеек.

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