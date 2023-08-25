Банки определились с курсом доллара на начало сентября: чего ожидать украинцам

В конце августа-начале сентября украинцам не стоит ожидать резких изменений курса наличного доллара – ни скачков, ни падений. По прогнозам, в это время американская валюта будет стоить 38-39 грн.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил:

текущие колебания ожидаются в рамках 10-30 коп.;

разница между курсами покупки и продажи валюты "вряд ли превысит 25 коп.".

"На наличном рынке валют не ожидаются какие-либо системные изменения. Рынок будет в состоянии ожидания головокружительных положительных изменений – начала реализации НБУ стратегию по либерализации рынка", – сказал банкир.

Он объяснил: последние предполагают возврат к инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют. Произойти же это, по его словам, может уже в сентябре.

"Таким образом, именно в сентябре официальный курс валют приблизится вплотную к рыночному курсу, а рынок валют фактически снова станет рынком как таковым. По нашим оценкам, либерализация рынка приведет к тому, что базовым курсом станет курс в обменных пунктах. С определенными предположениями, базовые курсовые коридоры в сентябре будут на уровне 37-40 грн/доллар", – сказал Лесовой.

Какой курс сегодня

Утром 25 августа же банки установили наличный курс доллара на среднем уровне 37,95/38,7 грн (покупка/продажа). Это на 5 коп. выше, чем было в предыдущий день, причем как в покупке, так и в продаже.

Среди крупных учреждений самый высокий курс в покупке выставил ПУМБ – 38 грн. Самый низкий – OTP Bank, 36,95 грн.

Продавал американскую валюту дороже всего также ПУМБ – 39 грн. Дешевле всего – тоже OTP Bank, 38,25 грн.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что, по словам руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, сейчас более разумным поведением для украинцев будет не скупать массово доллары. Впрочем, как и продавать их в больших масштабах. Вместо этого, по его словам, целесообразнее вложиться в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ).

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