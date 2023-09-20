В США придумали, как передать Украине рекордные $300 млрд

Украине могут передать 300 млрд долларов замороженных активов РФ. Это более чем в два раза больше, чем уже потратили США на Украину, включая военную помощь. Законное основание для таких выплат также может быть найдено. В этом случае может действовать правило о том, что против государства, которое нарушает международное право, может не действовать принципи неприкосновенности активов.

Об этом Брет Стивенс написал в своем блоге для The New York Times. В качестве аргументации передачи активов РФ Украине он приводит исследование, ведущим автором которого является профессор Гарварда Ларри Трайб. В докладе говорится, что президент США согласно Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях имеет право передать замороженные активы РФ Украине.

По его словам, черта уже пройдена. Путин признан военным преступником, а РФ – агрессором. В этом случае просто разморозить и вернуть активы России было бы странным решением. Деньги должны быть потрачены на восстановление Украины, однако если их передать сейчас, это также может прискорить победу Украины.

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"I.E.E.P.A. прямо заявляет, что президент может "расследовать", "блокировать", "регулировать", "направлять и принуждать", "аннулировать", "аннулировать" и "предотвращать или запрещать" передачу собственности", – говорится в исследовании.

В международном праве существует устоявшаяся доктрина "контрмер", действий, которые в противном случае могли бы нарушать международное право, но являются законными.

Как сообщал OBOZREVATEL, сама Украина не будет договариваться с Россией о продлении транзита газа. По словам министра энергетики, в этом не будет необходимости.