Украина не будет договариваться с Россией о продлении транзита газа: не будет необходимости

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что наше государство не будет вести с Россией переговоры о продлении транзита газа по нашей территории после завершения действия нынешнего контракта. По его словам, в этом не будет необходимости.

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Об этом Галущенко сказал в интервью украинской службе "Голоса Америки". Действие контракта, подписанного в 2019-м, истекает в следующем году.

Министр надеется, что к тому времени Европа вообще не будет нуждаться в российском газе, поэтому в продлении контракта не будет нужды. Для этого необходимо, чтобы европейские государства смогли наладить закупку голубого топлива у других поставщиков, чтобы не нуждаться в энергоносителях страны-агрессора.

"Во-первых, мы точно не будем стороной переговоров с россиянами, и это совершенно очевидно, а во-вторых, я думаю, что следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа. Я вижу все предпосылки для того, чтобы это произошло", – заявил Галущенко.

Он также напомнил заявление еврокомиссара Кадри Симсон о том, что Европа стремится полностью избавиться от российского газа. Что касается контракта, то, говорит Галущенко, он сейчас актуален, но Россия может прекратить его действие в любой день, ведь ее политика непредсказуема и агрессивна.

Украина же, по его словам, уже этой зимой может сыграть значительную роль в обеспечении стабильности рынка газа в Европе. Несмотря на полномасштабную войну, европейские компании продолжают хранить газ в украинских газохранилищах. По мнению Галущенко, его объем на территории нашей страны будет только расти.

"Я уверен, что в ближайший месяц будет только увеличение объемов закачки газа, а это значит, что Украина – надежный партнер даже во время войны. Во-вторых, это то, что Украина способна обеспечить безопасность поставок для Европы, и это важно", – добавил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Герман Галущенко уже говорил, что Украина и РФ не договорятся о продлении 5-летнего транзитного контракта, как это было в 2019 году. По его словам, Украина готовит систему к сокращению поставок.

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