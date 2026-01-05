Какую сумму валюты украинцы могут провозить за границу без декларирования: в НБУ дали разъяснения

Украинцы могут вывозить за границу до 10 тысяч евро (496 283 грн) наличными без декларации и документов, но любая сумма сверх этого лимита подлежит обязательному декларированию. При отсутствии подтверждения происхождения средств грозит штраф в 20% от суммы превышения.

Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ). Согласно действующим нормам, граждане Украины имеют право вывозить за границу наличную валюту и банковские металлы в эквиваленте до 10 тысяч евро на одно лицо в день без представления таможенной декларации и без предоставления каких-либо подтверждающих документов.

Речь идет об общей сумме, независимо от валюты – доллары США, евро или другие денежные единицы пересчитываются по официальному курсу. Впрочем, если сумма наличных превышает установленный порог в 10 тысяч евро, лицо обязано задекларировать средства при пересечении границы и подтвердить их легальное происхождение. Без выполнения этих требований вывоз денег считается нарушением таможенных правил.

Нацбанк четко определил перечень документов, которые могут подтвердить официальное происхождение средств в случае вывоза суммы сверх разрешенного лимита. Среди них:

платежная инструкция или справка банка о выдаче наличных со счета;

чек банкомата, квитанция платежного терминала или слип;

выписка о движении средств по банковскому счету;

квитанция об осуществлении валютно-обменной операции;

фискальный кассовый чек по операции по выдаче наличных держателям электронных платежных средств.

Документы должны подтверждать, что средства были сняты с собственных счетов в банках или получены в результате легальной валютно-обменной операции. При отсутствии подтверждений таможенники имеют право применить санкции.

В случае несоблюдения требований по декларированию предусмотрена ответственность, штраф в размере 20% от суммы превышения установленного лимита. Например, если гражданин пытается вывезти за границу 20 тысяч евро без декларирования и подтверждающих документов, штраф начисляется только на сумму превышения, то есть на 10 тысяч евро и составит 2 тысячи евро.

В то же время сама сумма средств не конфискуется автоматически, но процедура проверки и финансовые санкции могут существенно усложнить пересечение границы. Украинцам советуют заранее проверять сумму наличных, которую планируется вывозить, и позаботиться о наличии всех необходимых документов. Также стоит помнить, что лимит в 10 тысяч евро действует на одного человека, а не на семью, даже если путешествие осуществляется вместе.

