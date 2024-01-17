Как блокировка границы поляками повлияла на импорт авто в Украину: стало известно, какие машины ввозили меньше

По причину блокирования поляками украинской границы динамика оформлений по импорту автотранспорта на региональных таможнях не претерпела весомых изменений. Но в целом с начала года выросли оформления на некоторых других таможнях, в частности Волынской.

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Так, блокировка границ могла повлиять только на суммарное количество транспортных средств, поскольку таможенное оформление преимущественно происходит на региональных таможнях, значительно реже — непосредственно на пунктах пропуска. Об этом говорится в материале Института исследований авторынка.

При этом более заметны изменения в способах ввоза транспортных средств: больше всего росла доля небольших автовозов (с полной массой до 7 т) и лафетов-прицепов, которые могут транспортировать легковые автомобили. Пик завоза ТС этим способом пришелся как раз на начало блокировки КПП.

Также не уменьшался поток ТС своим ходом (учтены все типы ТС), а также рос ввоз смешанными способами – оформление в таможенный режим импорта из других таможенных режимов (таможенный склад, временный ввоз и т.п.).

"На практике уменьшилось количество автомобилей, в первую очередь легковых, ввозимых крупными автовозами, рассчитанными на 6-8 машин. Сейчас этот поток несколько переориентируется на лафеты и платформы, принимающие "на борт" один автомобиль, или два, если с прицепом", — объясняет Юлия Рыковская, СЕО West Auto Hub, компании, занимающейся доставкой авто из Европы.

Однако далеко не все транспортные средства могут быть ввезены таким образом — есть тяжелая спецтехника, грузовые полуприцепы и другие подобные варианты, которые можно транспортировать только большими "фурами", добавила она.

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