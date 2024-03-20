Польские фермеры начали "автобусную" блокаду на границе Украины: где не пропускают пассажиров

Польские фермеры в ходе масштабных акций протеста по всей стране начали блокировать движение пассажирских автобусов на границе с Украиной. Речь идет о пункте пропуска "Медыка – Шегини".

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины (ГПСУ). "Автобусная" блокада началась около 11:10 по местному времени (12:10 по Киеву). Пограничники призывают учитывать эту информацию при планировании поездок.

"Организаторы блокируют движение на дороге перед пунктом пропуска "Медыка", смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини". Планируют пропускать по одному автобусу в два часа как на въезд в Украину, так и на выезд", – говорится в сообщении.

О том, как долго продлится блокировка, пока не сообщается. Если такая информация появится, о ней должна будет сообщить польская сторона.

Ситуация на границе с Украиной осложнилась на фоне общенациональной забастовки польских фермеров. 20 марта протестующие аграрии вышли более чем на 50 тыс. акций протеста по всей Польше.

Забастовщики блокируют дороги сельскохозяйственной техникой в пяти сотнях населенных пунктов и на подъездах к ним. Фермеры предлагают горожанам "провести этот день с ними", ведь люди все равно не могут доехать до работы и учебных заведений.

Протестующие выступают против "Зеленого курса" Европейского Союза (ЕС), импорта агропродукции из Украины и в целом "драматической ситуации" в сельском хозяйстве. Протесты продолжаются даже несмотря на то, что фермеры уже подписали соглашение с Министерством сельского хозяйства Польши.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина из-за блокады границы польскими фермерами только за февраль 2024 года недополучила 7,7 млрд грн – сумму сравнимую со стоимостью 385 тыс. FPV-дронов. Эти средства должны были попасть в государственный бюджет и быть полностью направлены на финансирование безопасности и обороны, как и другие таможенные поступления. То есть блокада подрывает способности Украины финансировать армию.

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