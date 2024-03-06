Польская блокада ударит по ценам в Украине: что подорожает уже в ближайшее время

Из-за блокады границы с Украиной в Польше значительно растут цены на транспортировку товаров. Это касается, как импорта, так и экспорта. В результате конечные потребители столкнуться с подорожанием польских продуктов питания в Украине и украинских в Польше. Кроме того, есть проблемы с поставками бытовой техники в Украину. Дефицита не ожидается, но цены на нее тоже могут подрасти.

Объездные пути через Румынию и другие соседние с Украиной страны делают доставку товаров дороже на 200-400 евро за партию, рассказал порталу "Минфин" генеральный директор логистической компании Global Ocean Link Павел Линник. По его словам, сейчас на границе с Польшей перевозчики стоят от 25 до 20 дней, на границах со Словакией и Венгрией – 7-9 дней, Румынией – 4-5 дней.

"Поэтому мы предлагаем клиентам доставку через Румынию. Это делает логистику более дорогой (плюс 200-400 евро к ставке), но экономит время", – констатировал Линник. В целом за время блокады (то есть с ноября-2023), по его словам, тарифы на перевозку выросли в 2-2,5 раза.

"Логистические вызовы влекут рост цен на транспортировку продукции. Еще одно последствие – увеличение стоимости производственных ресурсов для нашего агросектора. Семена, средства защиты, удобрения – все это направляется в Украину с ЕС в подавляющем большинстве через польскую границу. Постепенно компании будут ориентироваться на объезд Польши, что скажется на цене продукции и увеличит сроки доставки. Подорожает украинская продукция с добавленной стоимостью в Польше и польская продукция в Украине, что почувствуют конечные потребители", – подтверждает генеральный директор УКАБ Олег Хоменко.

В свою очередь, коммерческий директор Comfy Иван Павлик говорит, что у части поставщиков техники уже есть "план Б" на случай дальнейшей блокады границы. "Прорабатывают маршруты, или уже поставляют товары через Словакию, Венгрию, Румынию или используют морские пути Турции", – отметил он.

По его словам, в настоящее время дефицита техники нет, потому что продавцы заранее запаслись товарами, готовясь к пиковому спросу на весенние праздники. "Мы не ожидаем ухудшения ситуации с доступностью товаров в течение следующих недель", – заверил Павлик.

Как заявлял посол Украины в Польше Василий Зварыч, Украина уже потеряла от польской блокады границы 500 млн долларов, или около 19 млрд грн. Это наносит серьезный удар не только по украинской экономике, но и по обороне страны, а значит также угрожает и безопасности Польши.

А заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук указывал, что украинский бизнес из-за забастовок на границе с Польшей в ноябре-декабре 2023 года и частично в январе 2024 года потерял более 1,5 млрд евро (62 млрд грн). Кроме того, в государственный бюджет не поступило около 8 млрд грн таможенных платежей.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Кабмине заявили, что польская блокада не мешает экспорту зерна из Украины. В то же время в правительстве озвучили другую серьезную проблему, которую создают польские фермеры.

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