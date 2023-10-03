НБУ отменил фиксированный курс – банки переписали стоимость доллара: сколько стоит валюта

Отмена фиксированного курса доллара в Украине не привела к резкому изменению стоимости валюты в банках. Утром 3 октября средний курс наличного доллара в них составляет 37,5/38,2 грн (покупка/продажа), что на 20 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее. А вот в продаже валюта подорожала – однако всего на 5 коп.

"Если бы верить всему написанному вчера некоторыми фейсбук-экспертами или даже политиками, то сегодня (после решения НБУ) курс доллара должен был взлетать к небесам. Но в действительности он практически не изменился", – прокомментировал это нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

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Какой курс в банках

Среди крупных банков самый высокий курс в покупке доллара установил Креди Агриколь Банк и Укрсиббанк – 37,6 грн. Самый низкий – Сенс Банк и OTP Bank, 37 грн. У остальных он колебается между 37,05 грн и 37,5 грн.

Продают валюту дороже всего тоже Креди Агриколь Банк и Укрсиббанк – по 38,6 грн. Дешевле всего – ПриватБанк, 37,85 грн. У остальных кус в продаже составляет 37,9-38,2 грн.

При этом следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Также некоторые крупные банки устанавливают и карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Курс в обменниках

На черном рынке стоимость доллара подорожала – ее выставили на среднем уровне 38,2-38,5 грн (покупка/продажа). Это:

на 20 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;

на 35 коп. – в продаже.

Впрочем, подобно поведение обменников ожидалось. Как рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, курс доллара в обменниках и может ненадолго подняться. Однако:

для этого нет никаких причин, кроме попыток самих обменников нажиться на ажиотаже;

уже через 1-1,5 недели ситуация стабилизируется.

Официальный курс НБУ

Несмотря на фактическую отмену фиксированного курса доллара в Украине с 3 октября, НБУ пока не изменил официальную стоимость американской валюты – она составляет 36,56 грн. Именно на таком уровне официальный курс был зафиксирован летом 2022 года – и находился до последнего времени.

Как НБУ будет влиять на курс

Ранее же в Нацбанке предупредили: новый режим гибкости курса будет отличаться от того, что действовал в Украине до начала полномасштабного вторжения России. В частности, регулятор продолжит:

тщательно контролировать ситуацию на валютном рынке;

оставаться ключевым игроком на нем.

"Довоенный режим сейчас не подходит, ведь на рынке есть структурный дефицит валюты, который бы при плавании курса приводил к постоянному ослаблению гривни. При управляемой гибкости НБУ будет компенсировать эту структурную разницу между спросом и предложением валюты", – объяснили в регуляторе.

Таким образом, фактически курс межбанка отпускается и будет определяться спросом и предложением. Но Нацбанк при этом продолжит значительно влиять на ситуацию, хоть и будет покрывать только структурный дефицит валюты (тот, что создается дисбалансом импорта и экспорта).

Как сообщал OBOZREVATEL, банкиры не советуют украинцам панически скупать доллары. Ведь "режим управляемой гибкости обменного курса" является своеобразным промежуточным звеном на пути к плавающему курсу. А потому регулятор будет своевременно гасить любые всплески ажиотажа.

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