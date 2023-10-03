Официальный курс доллара в Украине изменился впервые за 15 месяцев: какую цену выставил НБУ

В Украине впервые после отмены фиксированного курса Национальный банк (НБУ) установил новую официальную стоимость американской валюты. Так, курс доллара на 4 октября установлен на уровне 36,5901 грн за доллар, что всего на 2,15 копейки выше предыдущего значения.

Также это первое изменение официального курса доллара с 21 июля 2022 года, то есть почти за 15 месяцев. Об этом свидетельствуют данные официального сайта НБУ.

Гривня к евро при этом даже укрепилась – на 19 копеек. Официальный курс евровалюты на 4 октября – 38,3263 грн.

Интересно, что по результатам торгов на межбанковском валютном рынке доллар даже упал в продаже. Так, торги закрылись на уровне 36,65 грн/долл., что на 28 копеек меньше, чем накануне.

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В покупке гривня немного просела, однако лишь на 4 копейки, до 36,61 грн/долл. Таким образом, значительно уменьшилась разница между ценой валюты в покупке и в продаже, что свидетельствует о стабильной ситуации на рынке.

Фиксированный курс доллара НБУ установил в начале полномасштабной войны. Сначала он составлял 29,25 грн/долл. А с 21 июля 2022 года был повышен до 36,56 грн/долл. – уровня, на котором и продержался до 3 октября 2023 года включительно.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам после отмены фиксированного курса доллара категорически не советуют скупать доллары. Хотя стоимость валюты в обменниках и может ненадолго подняться, для этого не будет никаких причин, кроме попыток самих обменников нажиться на ажиотаже.

А потому уже через 1-1,5 недели ситуация стабилизируется, рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. "На первом этапе вполне возможно, что курс в обменниках может подскочить, однако этот эффект можно считать "пеной": за 1-1,5 недели ситуация будет более или менее адекватной. Все предыдущие шаги НБУ по овладению рынком были удачными, поэтому я бы не советовал гражданам вестись на политику обменных пунктов, не поддаваться на "магические заоблачные цифры" и уж точно не бежать сломя голову и скупать валюту", – посоветовал банкир.

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