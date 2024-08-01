В обменниках готовятся заметно менять курс доллара: чего ожидать украинцам уже через несколько дней

На новой неделе банковский сектор ожидает существенного изменения курса наличного доллара. По прогнозам, с 5 по 11 августа стоимость американской валюты в банках и обменниках будет находиться в рамках 40,7-42 грн. Вечером же 1 августа банки выставили курс на среднем уровне 41/41,41 грн (покупка/продажа). Обменники – 40,99/41,48 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке и рост в продаже.

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О курсовой ситуации OBOZ.UA рассказал начальник департаменту казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил, что ежедневные курсовые изменения ожидаются на уровне:

до 30-50 коп. в банках;

до 50 коп. в обменных пунктах.

Курсовые отклонения будут в пределах 2% в неделю. А разница между курсами купли и продажи будет составлять:

до 50-60 коп. в банках;

до 0,6-1 грн в обменных пунктах.

"На следующей неделе будет длиться кратковременный период относительного затишья, вызванный своевременными и эффективными мерами регулятора, который вовремя погасил пламя избыточного спроса. Кроме того, регулятор не откажется от режима управляемой гибкости, что означает сохранение системы валютных изменений и попеременное изменение восходящего и нисходящего трендов", – говорится в сообщении.

Иными словами, объяснил банкир, на рынке по-прежнему будут наблюдаться "уже привычные изменения". В частности:

курсы валют то будут расти, то снижаться;

"эти изменения не будут вопиющими или угрожающими".

"Таким образом, можем предположить, что на валютном рынке будет продолжаться промежуточный стабилизационный этап с новыми, но до степени стабильными коридорами. Ближе к осени или в ее начале ожидается, что на рынке возникнет новая конъюнктура, а курсовые показатели могут несколько приблизиться к заложенному в бюджете курсу на конец года – к 42 грн/доллар", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, в НБУ не видят причин для резких колебаний курса. Напротив, там уверяют: сейчас существуют все предпосылки, чтобы ситуация на валютном рынке оставалась устойчивой. Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать резона нет.

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