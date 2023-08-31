В НБУ приняли решение по курсу доллара в банках и обменниках: что им разрешили

В Украине разница между наличным курсом доллара и официальным не будет превышать 5%. А переход к более гибкому валютному курсу будет происходить постепенно. Начнется же этот процесс "как только позволит ситуация".

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Об этом говорится в Стратегии развития финансового сектора Украины, обнародованной НБУ. В ней отмечается, что Нацбанк также планирует:

смягчить валютный контроль;

вернуться к режиму инфляционного таргетирования.

В целом же, подчеркивается в документе, в настоящее время валютный рынок все еще нуждается во вмешательстве со стороны регулятора. Причины:

рынок не в состоянии сбалансировать себя;

есть высокий спрос на иностранную валюту со стороны предприятий и домашних хозяйств.

В связи с этим, отмечается, НБУ предпринимает ряд действий, направленных на стабилизацию рынка. В частности:

компенсирует дефицит иностранной валюты;

проводит политику фиксированного курса.

"НБУ, как только позволит ситуация, намерен постепенно перейти к более гибкому валютному курсу, смягчить валютный контроль и вернуться к режиму инфляционного таргетирования. ... [Одним из] Индикаторов реализации Стратегии в краткосрочной перспективе при сопротивлении российской агрессии станет удержание спреда (разницы между самой высокой рыночной ценой покупки и самой низкой рыночной ценой продажи. – Ред.) между наличным и официальным курсом гривни к доллару в менее 5%", – говорится в документе.

Чего ожидают банки

В то же время в банковском секторе накануне осени ожидают "головокружительных положительных изменений". Как рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, речь о начале реализации НБУ стратегии по либерализации рынка, которая:

может начаться уже в сентябре;

предполагает возврат к инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют.

"Таким образом, именно в сентябре официальный курс валют приблизится вплотную к рыночному курсу, а рынок валют фактически снова станет рынком как таковым. По нашим оценкам, либерализация рынка приведет к тому, что базовым курсом станет курс в обменных пунктах. С определенными предположениями, базовые курсовые коридоры в сентябре будут на уровне 37-40 грн/доллар", – сказал Лесовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в Украине с 29 августа изменили правила продажи валюты. НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту. Также увеличили ежемесячный лимит на продажу валюты для размещения на депозите.

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