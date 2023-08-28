Украинцам озвучили курс доллара на начало осени: чего ожидать

В начале осени украинцам не стоит ожидать резких изменений наличного курса доллара. При чем как скачков, так и падений. По ожиданиям банковского сектора, в начале сентября американская валюта будет стоить 38-39 грн.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: текущие колебания, как и разница между курсами покупки и продажи, будут небольшими. А потому надеяться скупить валюту, чтобы через несколько дней выгодно ее перепродать, скорее всего, не стоит.

Так, объяснил банкир, колебания ожидаются в рамках 10-30 коп. А разница между курсами "вряд ли превысит 25 коп.".

"На наличном рынке валют не ожидаются какие-либо системные изменения. Коридор допустимых колебаний будет в пределах 38-39 грн", – рассказал Лесовой.

Что будет дальше

Впрочем, такое затишье может оказаться непродолжительным, отметил банкир, ведь в настоящее время рынок пребывает в состоянии ожидания "головокружительных положительных изменений". Он объяснил, что речь о начале реализации НБУ стратегии по либерализации рынка, которая:

может начаться уже в сентябре;

предполагает возврат к инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют.

"Таким образом, именно в сентябре официальный курс валют приблизится вплотную к рыночному курсу, а рынок валют фактически снова станет рынком как таковым. По нашим оценкам, либерализация рынка приведет к тому, что базовым курсом станет курс в обменных пунктах. С определенными предположениями, базовые курсовые коридоры в сентябре будут на уровне 37-40 грн/доллар", – сказал Лесовой.

Какой курс сейчас

Утром 28 августа украинские банки установили курс доллара на уровне 37,87/38,6 грн (покупка/продажа). По сравнению предыдущим днем:

в покупке стоимость валюты снизилась на 13 копеек;

в продаже не изменилась.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же наличный доллар в Украине за последние дни заметно подорожал. Средний курс продажи в обменниках сместился в сторону 38,5 грн, а некоторые точки продают "бакс" и по 39 грн. Главной причиной колебаний стала подготовка рынка к отмене фиксированного курса доллара.

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