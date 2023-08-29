НБУ изменил правила продажи долларов: впервые с начала полномасштабной войны действуют новые ограничения

В Украине с 29 августа изменили правила продажи валюты. НБУ разрешил банка продавать безналичную валюту. Также увеличили ежемесячный лимит на продажу валюты для размещения на депозите.

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Об этом говорится в сообщении Нацбанка. "НБУ смягчает валютные ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам, продолжая реализацию Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращение к инфляционному таргетированию", – говорится в публикации.

Так, с 29 августа 2023 года НБУ:

впервые с начала полномасштабной войны позволит банкам продавать безналичную иностранную валюту без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции. Соответствующие операции будут производиться по курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тыс. грн в эквиваленте в одном банке;

без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции. Соответствующие операции будут производиться по курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тыс. грн в эквиваленте в одном банке; увеличит со 100 тыс. грн до 200 тыс. грн в эквиваленте ежемесячный лимит на покупку безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев.

"Такие изменения будут способствовать переориентации части спроса населения из наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками являются более удобными и безопасными. Это со своей стороны позволит уменьшить разницу между наличным и официальным курсом", – говорится в публикации.

При необходимости Национальный банк готов применить дополнительные меры по минимизации множественности обменных курсов.

Что будет с официальным курсом

В НБУ рассказали OBOZREVATEL, что, вероятно, не будут менять официальный курс доллара в 36,6 грн до конца 2023 года. Что вселяет оптимизм касаемо ситуации на рынке, ведь ранее там прогнозировали, что к окончанию 2023-го официальный курс придется повышать до 38,2 грн.

Отсрочат же и ограничат ослабление курса гривни несколько факторов. В частности:

меры по повышению привлекательности нацвалюты;

существенная международная финансовая поддержка.

Как сообщал OBOZREVATEL, точный прогноз курса доллара в Украине после войны рассчитать невозможно. Однако аналитики смогли назвать факторы, которые будут на него влиять. В зависимости от них им удалось смоделировать несколько вариантов поведения валютного рынка.

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