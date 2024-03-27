Россия не может вовремя получить деньги от продажи своей нефти: в Reuters раскрыли крупную проблему Кремля

Российские нефтяные компании столкнулись с многомесячными задержками или вообще блокировкой платежей от своих заграничных покупателей. Речь идет об оплате нефти и продуктов ее переработки (топлива), которые экспортируются из РФ в Китай, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Эти страны стали более осторожно подходить к сделкам с Россией, опасаясь вторичных санкций США.

О проблемах с российскими платежами сообщили сразу восемь источников на рынке, пишет Reuters. "Задержки платежей снижают доходы Кремля и делают их менее стабильными", – отмечает агентство. Это, в свою очередь, позволяет США достигать главной санкционной цели – уменьшить финансирование российской армии, при этом не допустив кризиса на энергетических рынках.

Так, за последние недели несколько банков в Китае, ОАЭ и Турции ужесточили требования к соблюдению санкций, что привело к задержкам и отказам в денежных переводах в РФ. К примеру, банки, опасаясь вторичных санкций США, начали просить своих клиентов предоставить письменные гарантии того, что ни одно физическое или юридическое лицо из американского санкционного списка SDN (Specially Designated Nationals) не участвует в сделке и не является бенефициаром платежа.

Известно, что к таким мерам прибегли как минимум несколько известных банков. В частности, по словам источников:

в ОАЭ банки First Abu Dhabi Bank (FAB) и Dubai Islamic Bank (DIB) заблокировали несколько счетов, связанных с торговлей российскими товарами;

несколько счетов, связанных с торговлей российскими товарами; банк Mashreq в ОАЭ, турецкие Ziraat и Vakifbank, а также китайские банки ICBC и Bank of China обрабатывают платежи в течение недель или даже месяцев.

Наличие проблем подтверждал и пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что проблемы с платежами существуют, когда его спросили о том, почему банки в Китае замедлили платежи. "Конечно, беспрецедентное давление со стороны США и Евросоюза на Китайскую Народную Республику продолжается", – сказал Песков.

Напомним, продажа российской нефти не является незаконной, если сырье продается ниже установленного Западом ценового потолка в $60 за баррель. Россия постоянно пытается обойти это правило, а иностранный бизнес начинает все более тщательно проверять сделки и с этой точки зрения.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия начала прямые поставки нефти в Северную Корею – вопреки санкциям ООН, рассчитываясь таким образом за полученные боеприпасы. Поставки начались 7 марта, и с тех пор по меньшей мере 5 северокорейских танкеров вышли из порта Восточный на Дальнем Востоке России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!