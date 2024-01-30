В ЕС сделали очередной шаг к передаче Украине замороженных активов РФ: что известно

В Европейском Союзе в понедельник, 29 января, сделали очередной шаг по передаче Украине замороженных активов РФ. Послы ЕС достигли согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов.

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Об этом сообщила пресс-служба представительства председательства Бельгии в Совете ЕС в соцсети X, ранее известной как Twitter. "Послы Евросоюза только что достигли принципиального согласия относительно предложения об использовании сверхприбыли, связанного с замороженными активами, для поддержки восстановления Украины", – говорится в сообщении.

Как уточнил Рикард Йозвяк, редактор Радио Свобода по европейским вопросам, послы ЕС "дали зеленый свет первому шагу" на пути использования замороженных активов РФ в пользу Украины - "отложению средств от замороженных российских активов на отдельный счет".

" Теперь дело по согласованию следующего шага : фактической отправки денег в Украину", - отметил журналист.

Напомним, ранее комитет по международным отношениям Сената США поддержал законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Беспрецедентный "Закон о возобновлении экономического процветания и возможностей для украинцев" в Сенате назвали "крупным молотом" для страны-агрессора РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ЕС уже приняли решение о налоге на замороженные российские активы, который собираются направлять на финпомощь Украине через специальный фонд. Такой план представляет собой альтернативу прямой конфискации средств российского Центрального банка, для проведения которой ЕС не хватает силы воли и юридических оснований.

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