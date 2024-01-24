Комитет Сената США согласовал конфискацию российских активов в пользу Украины: подробности

Комитет по международным отношениям Сената США поддержал законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Беспрецедентный "Закон о возобновлении экономического процветания и возможностей для украинцев" в Сенате назвали "большим молотом" для страны-агрессора РФ.

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Об этом сообщает агентство Reuters. По информации издания, в комитете проголосовали почти единогласно, 20 против одного.

"Украина окажется на грани захвата Россией, если мы не предоставим им помощь, в которой они нуждаются. И мы все знаем, что одной Украиной это не обойдется", – сказал сенатор Бен Кардин перед голосованием. Он добавил, что с оптимизмом видит дальнейшую судьбу законопроекта, потому что документ "имеет широкую поддержку как со стороны демократов и республиканцев, так и со стороны администрации Байдена".

В Палате представителей ранее был принят аналогичный законопроект. Однако, по мнению Кардина, Сенат и Палата представителей смогут преодолеть разногласия между двумя законопроектами.

"Это должно быть действительно большой молот. Это абсолютно новый способ атаковать страну, которая плохо себя ведет", - заявил перед голосованием сенатор-республиканец Джим Риш.

На сегодняшний день в ЕС, Великобритании, США, Японии и Канаде заморозили активы российского центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов. Подавляющее большинство этих средств в Европе, в США их не больше шести миллиардов. Однако ни одна из стран пока не одобрила передачу замороженных активов РФ Украине, хотя заявили о желании так поступить все (кроме Японии).

В G7 планируется обсудить законность передачи замороженных активов РФ Украине на встрече в феврале.

Как сообщал OBOZ.UA, в ЕС уже приняли решение о налоге на замороженные российские активы, который собираются направлять на финпомощь Украине через специальный фонд. Такой план представляет собой альтернативу прямой конфискации средств российского Центрального банка, для проведения которой ЕС не хватает силы воли и юридических оснований.

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