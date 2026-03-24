В ЕС решили не отказываться от нефти РФ? Ключевое обсуждение отложили

Европейская комиссия решила (по меньшей мере пока) не подавать юридическое предложение о постоянном запрете импорта российской нефти. Ранее это планировалось вынести на обсуждение 15 апреля, но в обновленной законодательной повестке дня Евросоюза (ЕС) этого пункта нет.

Об этом сообщает Reuters. Впрочем, источники медиа в ЕС называют причиной отсрочки текущие геополитические события, но утверждают, что сама инициатива не отменена – мол, ее планируют представить позже.

О чем идет речь

Имеется в виду предложение законодательно закрепить полный отказ Евросоюза от импорта российской нефти не позднее конца 2027 года. По российскому газу соответствующее решение уже приняли.

Сейчас этот шаг не будет иметь значительного мгновенного эффекта, отмечают журналисты. По данным Международного энергетического агентства, в результате введения санкций и резкого сокращения закупок после полномасштабного российского вторжения в Украину по состоянию на конец 2025 года доля российской нефти в импорте ЕС составляла лишь около 1%.

Впрочем, в Брюсселе хотят закрепить отказ на уровне закона. Это позволит ему оставаться в силе даже в случае возможного ослабления санкций после завершения войны.

Но геополитическое напряжение на Ближнем Востоке существенно усложняет ситуацию, поскольку конфликт между США, Израилем и Ираном уже вызвал значительные перебои с поставками нефти и рост мировых цен на этот ресурс.

Между тем единственными странами ЕС, которые продолжали импортировать российскую нефть, по состоянию на начало года оставались Венгрия и Словакия. В связи с этим венгерский премьер-министр Виктор Орбан предсказуемо неоднократно критиковал подобные предложения.

Как уже сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа ослабила санкции против российской нефти. В частности американское Министерство финансов разрешило до 12 мая покупать сырую нефтьи нефтепродукты российского происхождения, которые загрузили на суда до 12 марта. Речь идет только о нефти, которая сейчас есть в цистернах так называемого теневого флота РФ.

