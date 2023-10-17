В ЕС поддержали выделение Украине 50 млрд евро: принято решение

В Европейском парламенте сегодня, 17 октября, была поддержана инициатива Европейской комиссии (ЕК) по созданию Фонда помощи Украине на сумму 50 млрд евро. Эти средства будут предоставляться нашему государству в период следующих 4 лет.

Об этом говорится в заявлении Европарламента. "Позиция парламента по предложенному механизму для Украины была принята 512 голосами "за", 45 "против" и 63 воздержались. Депутаты Европарламента сделали механизм более демократично подотчетным, поощряя многопартийную демократию и согласование Украины с требованиями вступления в ЕС", – отмечается в сообщении.

Впрочем, это решение еще не окончательное. Чтобы Украина действительно получила рекордное финансирование от ЕС, его выделение должен подтвердить Совет Евросоюза. И на этом этапе могут возникнуть серьезные трудности, ведь для принятия такого решения требуется согласие всех членов блока без исключения.

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В частности, блокировать помощь Украине намерена Венгрия. Как заявлял глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш, Украина не получит "ни копейки" денег из бюджета ЕС, пока полное финансирование не получит сама Венгрия.

Кроме принципиального согласия на выделение средств, евродепутаты поддержали идею, что активы России, а также связанных с ее агрессией юр- и физлиц, должны быть использованы для восстановления Украины. Европарламент также ужесточил положение о борьбе с мошенничеством, коррупцией, конфликтом интересов и нарушениями при использовании средств ЕС в Украине. Компании под влиянием олигархов не должны иметь право на финансирование, отметили евродепутаты.

Депутаты Европарламента также внесли изменения в предложение, чтобы сделать механизм более прозрачным, создав веб-портал о финансовых операциях, предоставленных Украине, и их целях, а также о "вехах", достигнутых страной для получения помощи. Они также хотят, чтобы взносы, полученные от третьих стран и международных организаций, были обнародованы.

Рекордная помощь ЕС: Украине придется выполнять условия

Даже если помощь выделят, это еще не значит, Украина получит полное финансирование. Так, для перечисления всех 50 млрд евро в течение 4 лет будут выдвигаться условия проведения реформ.

Их выполнение каждый квартал будет проверять Еврокомиссия. Если наша страна будет следовать плану, по результатам оценки будет предоставляться транш. Если же условия будут провалены – финансирования не поступит.

Реформы будут прописаны в "Плане Украины", разработной которого уже занимается Кабмин. В правительстве обещают, что детальный документ должен быть готов и согласован с ЕС к декабрю-2023.

Согласно ожиданиям правительства, будет несколько основных блоков реформ. Ранее были озвучены шесть из них:

макрофинансовые сценарии восстановления;

общие и секторальные реформы;

стратегии развития ключевых секторов экономики;

увеличение возможности для усвоения инвестиций;

евроинтеграция;

цифровизация, региональное развитие и климат.

Напомним, 3 октября Европейский парламент согласился на пересмотр бюджета Европейского Союза до 2027 года. Это решение является еще одним важным шагом для получения Украиной рекордного финансирования.

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