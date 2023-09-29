Венгрия заявила, что Украина "не получит и копейки" из бюджета ЕС, пока не выполнят их требование 

Глава администрации премьер-министра Венгрии Сергей Гуйяш заявил, что Украина не получит ни копейки денег из бюджета ЕС, пока полное финансирование не получит сама Венгрия. Дело в том, что для финансовой помощи Украине необходимо согласие всех стран-ЕС, поэтому венгерские власти фактически угрожают всему Евросоюзу.

Такое заявление Гуйярш озвучил на правительственном брифинге. "Для изменения бюджета ЕС нужна единогласная поддержка всех членов ЕС. Страна, которая не входит в ЕС (Украина, - прим. ред.) не получит ни копейки, пока страна, которая входит в ЕС (Венгрия, - прим. ред.) не получит все, что ей полагается по закону", – цитирует заявление чиновника РИА-Новости.

Венгрии замораживают выплаты из-за нарушения демократических принципов, коррупции, нарушения прав человека в стране. Таким образом страны ЕС пытаются заставить венгерские власти вернуться к демократическим принципам.

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Отметим, еще в декабре 2022-го ряд стран ЕС настаивали на том, чтобы заблокировать выплаты Венгрии. Речь идет о 6,3 млрд евро. Причина такого решения: нарушение демократических стандартов в стране. Ранее Венгрия получала средства от ЕС в ответ на разблокирование важных решений (санкций против РФ, финансовой поддержки Украины).

В Европейском Союзе каждая страна-член имеет право вето. Это привело к тому, что пророссийская позиция венгерской власти привело к задержке в принятии пакетов санкций против ЕС.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Венгрия заявляла о том, что из-за санкций может быть разрушен Европейский Союз. Премьер-министр Виктор Орбан фактически повторяет тезисы российской пропаганды.

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