Беспрецедентный пакет помощи: Европарламент дал добро на 50 млрд евро для Украины

Европейский парламент дал добро на пересмотр бюджета Европейского Союза (ЕС) до 2027 года. Этот проект включает создание фонда Ukraine Facility для предоставления Украине беспрецедентного пакета финпомощи на 50 млрд евро.

За такое предложение Европейской комиссии выступили 393 евродепутата, против проголосовали 192, а 92 – воздержались, сообщила пресс-служба Европарламента. Окончательное решение должен принять Совет ЕС.

"Мы стремимся стабилизировать ситуацию в Украине посредством новой программы в размере 50 млрд евро, одновременно укрепляя экономику ЕС. Мы укрепляем бюджет, пополняя его на нужды миграции и обеспечивая гибкость реагирования на кризисные ситуации", – прокомментировал решение представитель Польши Ян Ольбрихт.

Видео дня

А представительница Португалии Маргарита Маркес отметила, что до 31 декабря 2023 года ЕС хочет иметь средства для поддержки Украины. По ее словам, речь идет о смягчении социально-экономических последствий войны, а также противодействии инфляции и кризису стоимости жизни.

На решение Европарламента уже официально отреагировали в Украине. Так, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что уже в 2024 году Украина рассчитывает получить 18 млрд евро из нового пакета помощи.

Деньги пойдут на финансирование бюджетного дефицита, начисление социальных выплат, пенсий и зарплат для врачей, учителей, отметил Шмыгаль. Также он поблагодарил Европарламент за солидарность с украинским народом.

Помощь Украине на 50 млрд евро: что известно

Согласно предложениям Еврокомиссия, средства для Украины будут предоставляться в течение 4 лет, то есть до 2027 года. Деньги будут выделяться как кредитами, так и в виде безвозвратных грантов. Однако для получения средств будут выдвинуты условия проведения реформ.

На этом фоне Кабинет министров уже занимается разработкой "Плана Украины", который поможет стране получить финансирование от ЕС. Детальный документ должен быть готов к декабрю-2023.

Предполагается, что он будет состоять из шести больших блоков и сформирует комплексное видение развития украинской экономики. Эти блоки такие:

макрофинансовые сценарии восстановления;

общие и секторальные реформы;

стратегии развития ключевых секторов экономики;

увеличение возможности для усвоения инвестиций;

евроинтеграция;

цифровизация, региональное развитие и климат.

Следование уже готовому плану каждые три месяца будет проверять Европейская комиссия. Если Украина будет выполнять задуманное – ЕС выдаст транш помощи, а если не будет – не поступит и финансирование.

Приверженцы плана считают, что он поможет вывести финансовую поддержку Украины на более стабильный и предсказуемый уровень после волны критики за бессистемное и спорадическое предоставление средств в течение 2022 года. В 2023 году в ЕС для этого утверждали отдельный годовой план финансирования Украины на 18 млрд евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Украина не получит ни копейки денег из бюджета ЕС, пока полное финансирование не получит сама Венгрия. Дело в том, что для финансовой помощи Украине необходимо согласие всех стран-ЕС, поэтому венгерские власти фактически угрожают всему Евросоюзу.

По данным СМИ, Еврокомиссия уже намерена разморозить выделение для Венгрии около 13 млрд евро – ранее эти деньги были заблокированы из-за проблем с верховенством права в стране. Таким образом в ЕС надеются обеспечить поддержку Будапешта в вопросе увеличения бюджета союза и предоставления значительной финансовой помощи Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!