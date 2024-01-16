Польские перевозчики снимают блокаду с границы Украины: дата и подробности

Правительство Польши и бастующие перевозчики договорились о приостановке протеста на границах Украины. Это означает, что блокада для грузового транспорта, которая продолжается с ноября-2023, будет приостановлена 17 января с 13:00 по киевскому времени. Предварительно, забастовка сворачивается до 1 марта 2023 года.

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Об достижении такой договоренности заявил представитель польского Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта Томаш Борковский, сообщил Reuters. Борковский является одним из координаторов забастовки. И, по его словам, это не окончательные договоренности, и протесты могут возобновиться.

"Это не конец, но протест будет приостановлен. Мы договорились об определенных условиях, мы дадим правительству время поработать, поскольку это новое правительство", – сказал Борковский.

Он уточнил, что протестующие достигли соглашения с правительством об "определенных условиях", однако что именно это за условия, не сообщается. Одним из основных требований польских перевозчиков было возвращение дискриминационной системы лицензирования для украинских коллег. Украинская сторона заявляла, что не пойдет на такой шаг.

Польский политик из ультраправой партии Ruch Narodowy Рафал Меклер подтвердил, что перевозчики покинут пограничные пункты 17 января. Впрочем, он назвал происходящее "стратегической паузой".

"Протест приостановлен до 1 марта. Если нам не удастся найти решение, мы вернемся на границу. Мы оказываем министерству доверие. Это не капитуляция, а стратегическая пауза", – заявил Меклер.

Ранее польские фермеры уже приостановили блокаду около пункта пропуска "Медика – Шегини" после того, как правительство согласилось на их требования. Перевозчики же продолжили блокировать для фур три других пункта пропуска: "Ягодин", "Рава-Русская" и "Краковец".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее местные власти в польской Медике не выдали перевозчикам разрешение на забастовку. Протестующие собирались заблокировать движение грузовиков через пункт пропуска "Медика – Шегини" с 15 января по 15 марта. Поскольку фермеры уже прекратили свою забастовку на этом КПП, он остался открытым для фур.

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