Поляки досрочно сняли блокаду границы с Украиной: какие пункты пропуска открыты

Польские перевозчики сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной: "Краковец" и "Рава-Русская" – оставив заблокированным таким образом пункт "Ягодин". По первым двум же движение грузовиков уже восстановлено. Примечательно, что снятие блокады произошло досрочно – первоначально она была запланирована на 13:00 17 января.

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О разблокировании пунктов пропуска сообщили в Госуларственной пограничной службе Украины (ГПСУ). Там отметили:

оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях производится в обычном режиме;

в настоящее время въезда в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают почти 700 грузовиков.

"Польские перевозчики завершили блокировку границ перед пунктами пропуска "Краковец" и "Рава-Русская". Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают с тем, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков", – говорится в сообщении.

Забастовщики и правительство Польши подписали соглашение

Ранее же правительство Польши и бастующие перевозчики договорились о приостановке протеста на границах Украины. Ожидалось, что он будет приостановлен 17 января с 13:00 по киевскому времени.

По словам польского министра инфраструктуры, договоренность с протестующими перевозчиками на границе включает 7 пунктов. В том числе, они касаются контроля за выполнением договоренностей, достигнутых польской и украинской сторонами.

"Она (договоренность.– Ред.) содержит пять очень важных вопросов, которые затрагивают в том числе полное исключение автомобильного пограничного перехода "Малховице – Нижанковице" из системы электронной очереди в рамках пилотного проекта. Это касается и мониторинга деклараций украинской стороны относительно срока пребывания большегрузных транспортных средств, которые зарегистрированы за пределами территории Украины (до сих пор этот срок пребывания составлял 20 дней). Мы будем следить за реализацией заявлений украинской стороны о том, что этот срок будет продлен до 60 дней", – сказал министр.

Блокирование границы может возобновиться

Впрочем, протесты могут возобновиться. Ведь, по словам польского политика из ультраправой партии Ruch Narodowy Рафала Меклера, предварительно, протест приостановлен до 1 марта.

"Протест приостановлен до 1 марта. Если нам не удастся найти решение, мы вернемся на границу. Мы оказываем министерству доверие. Это не капитуляция, а стратегическая пауза", – заявил Меклер.

Ранее польские фермеры уже приостановили блокаду около пункта пропуска "Медика – Шегини" после того, как правительство согласилось на их требования. Перевозчики же продолжили блокировать для фур три других пункта пропуска: "Ягодин", "Рава-Русская" и "Краковец".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее местные власти в польской Медике не выдали перевозчикам разрешение на забастовку. Протестующие собирались заблокировать движение грузовиков через пункт пропуска "Медика – Шегини" с 15 января по 15 марта. Поскольку фермеры уже прекратили свою забастовку на этом КПП, он остался открытым для фур.

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