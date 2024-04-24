Украина второй раз получила деньги по рекордной программе помощи от ЕС: какая сумма и на что потратим

Украина 24 апреля получила от Европейского Союза (ЕС) второй транш по рекордной программе помощи Ukraine Facility в размере 1,5 млрд евро. Средства уже поступили на счета Украины. Эти деньги потратят не на финансирование военных расходов, а на закрытие бюджетных нужд.

О переводе транша сообщила президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. "Сегодня (24 апреля. – Ред.) предоставляем дополнительные 1,5 млрд евро в рамках Механизма "Ukraine Facility" объемом 50 млрд евро. Это крайне важно, чтобы государство работало, а услуги предоставлялись, пока страна дает отпор агрессору", – заявила фон дер Ляйен.

В Министерстве финансов Украины подтвердили, что транш поступил в госбюджет. "Международная поддержка является ключевой в обеспечении макроэкономической стабильности и построении фундамента для дальнейшего экономического роста... Внедрение Инструмента Ukraine Facility вместе с одобрением Еврокомиссией "Плана Украины" поможет своевременно обеспечивать насущные бюджетные потребности в социальной сфере, а также реализацию восстановления и реконструкции. В то время как имплементация структурных реформ будет способствовать экономическому развитию и евроинтеграции", – отметил министр финансов Сергей Марченко.

Как уточнил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, второй транш финансирования по программе Ukraine Facility будет направлен на покрытие важнейших бюджетных расходов. "Благодарю Еврокомиссию за позитивную оценку выполнения пяти индикаторов, что является предпосылкой для выделения средств", – отметил глава правительства.

По его словам, третий транш ожидается в объеме 1,89 млрд евро. "Благодарны Европе за прогнозируемую ритмическую поддержку. Это залог нашей устойчивости, успешного восстановления и создания точек роста экономики на будущее", – добавил премьер.

Первый транш по Ukraine Facility поступил в марте-2024 и составлял 4,5 млрд евро. По сути, он включал в себя три "денежных перевода" сразу – по 1,5 млрд евро за каждый месяц с начала 2024 года (январь, февраль и март).

В целом до конца года ожидается $18 млрд евро. По расчетам Минфина, ЕС является крупнейшим донором бюджетной поддержки, с февраля 2022 года Украина получила от Евросоюза более $31 млрд.

Деньги от ЕС: что за программа и какие условия

Ukraine Facility – это программа рекордной экономической помощи от ЕС, по которой Украина в течение 4 лет (то есть до 2027 года) получит 50 млрд евро при условии выполнения определенных условий.

Деньги будут выделяться как кредитами, так и в виде безвозвратных грантов. Собственно, средства будут разделены на прямое финансирование (33 млрд евро) и грантовые выплаты (17 млрд евро), которые будут включать техническую поддержку для осуществления реформ, покрытия процентов по кредитам и финансирования рисков в приоритетных сферах.

Для получения помощи Украина должна провести 69 реформ из 15 разделов. Успехи каждые три месяца будет проверять Европейская комиссия. В частности, согласно плану, в изменениях нуждаются такие отрасли:

реформа госуправления и управления государственными деньгами;

судебная система, борьба с коррупцией и отмыванием денег;

финансовые рынки;

управление государственными активами;

человеческий капитал и бизнес-среда;

региональная политика и децентрализация;

энергетический сектор, зеленый переход и защита окружающей среды;

транспорт;

агропродовольственный сектор;

цифровая трансформация.

Если Украина будет выполнять задуманное – ЕС будет перечислять транш помощи. Если нет – финансирование не будет поступать.

Как объясняли ранее в Министерстве финансов, полученные в рамках плана средства должны быть направлены на поддержку государственного бюджета и реализацию проектов восстановления страны. "Программа дополнит существующие инструменты поддержки Украины. Такие как бюджетные гарантии, финансовые инструменты и другое финансирование для развития частного сектора", – рассказали в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина почти избавилась от угрозы не закрыть внешнее бюджетное финансирование – страна нуждалась в $37 млрд. Деньги нашли, но их выделят только при проведении необходимых реформ.

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