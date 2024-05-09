США выделили более $190 млн в поддержку энергетики Украины: когда поступят деньги

Агентство Соединенных Штатов по международному развитию USAID выделило 190 миллионов долларов США на программу "Обеспечение энергоснабжения, устойчивости и устойчивой работы энергосетей Украины". В рамках программы организация будет оказывать Украине помощь в сфере энергетики в течение ближайших пяти лет.

Об этом сообщила заместитель администратора USAID Изобель Коулмэн. По ее словам, программа рассчитана как на поддержку электросети Украины, так и централизованного газо- и теплоснабжения.

"Постоянная поддержка Украины со стороны США отражает нашу настроенность помочь стране обеспечить ее суверенность, экономическую состоятельность и деятельность демократических институций. Программа "Securing Power, Advancing Resilience and Connectivity" позволит сохранить свет в жилищах миллионов украинцев, предоставляя им средства и силы для того, чтобы и дальше защищать их родную страну", – заявила Изобель Коулмэн.

"После принятия на прошлой неделе Дополнительного закона о национальной безопасности Соединенные Штаты также предоставят, по меньшей мере, 1,4 миллиарда долларов дополнительного финансирования для поддержки экономического восстановления Украины", – также отметила чиновница.

USAID с начала полномасштабного вторжения России выделило почти $1 миллиард на энергетическую помощь Украине, в том числе более $475 миллионов экстренной поддержки за последние две зимы на восстановление энергетической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, последний комбинированный российский удар по Украине был нацелен против нашей энергосистемы, в том числе генерации и газовой инфраструктуры. И хотя большинство вражеских ракет и "шахедов" удалось сбить, были и попадания. Поэтому специалисты ведут работу по увеличению генерации энергии.

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