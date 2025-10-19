Без этих документов не пропустят через границу: одна из стран ЕС ужесточила правила

Отныне украинцы не смогут пересечь границу с Румынией без справки о техническом состоянии авто — пограничники разворачивают транспортные средства без этого документа. Новые правила действуют для всех типов автомобилей, и их ввели, чтобы усилить контроль за безопасностью движения и не допустить въезда неисправных машин.

OBOZ.UA выяснил, что нужно знать украинцам. Нововведение касается как украинцев, которые путешествуют в Румынию с туристической целью, так и тех, кто следует транзитом.

Теперь каждый водитель должен предъявить сертификат технического осмотра, подтверждающий исправность транспортного средства. Документ можно получить только на сертифицированной станции техобслуживания, где проверяют все основные системы авто – от тормозов и света до выхлопной системы. Если машина не прошла осмотр или справки нет, пересечение границы станет невозможным даже в случае транзита.

Цель такого шага – усилить безопасность на дорогах и не допустить передвижения по территории Румынии технически неисправных автомобилей, которые могут представлять опасность для других участников движения. Кроме справки о техническом состоянии, украинским гражданам необходимо иметь полный пакет документов:

биометрический паспорт или визу (при необходимости);

документы на авто – техпаспорт и страховку "Зеленая карта";

медицинскую страховку, действительную на территории ЕС;

подтверждение цели поездки (бронирование жилья, приглашение от родственников или деловых партнеров);

военно-учетный документ для мужчин 18-60 лет;

доверенность на управление, если автомобиль не принадлежит водителю.

Пограничники напоминают, что даже незначительное отсутствие документа может стать основанием для отказа во въезде. Румынская таможня усилила контроль за вещами, которые перевозят через границу. Запрещено ввозить

мясо, молочные продукты и мед;

оружие, наркотики, пиратские товары;

животных без соответствующих ветеринарных разрешений.

Также без декларирования можно ввозить не более 10 000 евро наличными. Все, что превышает эту сумму, нужно задекларировать при прохождении таможни. Перед поездкой украинцам советуют заблаговременно пройти техосмотр на сертифицированной СТО и получить официальный документ на английском или румынском языке.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 12 октября 2025 года Европейский Союз ввел систему регистрации въезда-выезда EES (Entry/Exit System), которая заменит практику штамповки паспортов. Ее цель – автоматизация и ускорение пограничных процедур для граждан других стран, в частности Украины.

