Могут развернуть на границе: сколько денег нужно иметь украинцам при въезде в Польшу

Украинцам для въезда в Польшу нужно иметь действующий загранпаспорт, медицинскую страховку с покрытием от 30 000 евро и достаточно средств. В частности отмечается, не менее 300 злотых (≈ 3403 грн) на короткую поездку или 75 злотых (≈ 850 грн) на каждый день пребывания. Также пограничники требуют деньги на обратный путь – от 200 (≈ 2260 грн) до 2500 злотых (≈ 28 360 грн) в зависимости от страны.

OBOZ.UA выяснил, какую сумму должны иметь украинцы при въезде. Пограничники тщательно проверяют, имеет ли человек достаточно денег для пребывания, возвращения домой, а также подготовил ли все документы.

Несоблюдение правил может привести даже к отказу во въезде. Польское законодательство устанавливает минимальные суммы, которые обязательно должны быть у путешественника.

при пребывании до 4 дней – минимум 300 злотых (≈ 2800 грн);

– минимум (≈ 2800 грн); при пребывании более 4 дней – не менее 75 злотых на каждый день (≈ 700 грн/день).

Кроме этого, необходимо иметь деньги на обратную дорогу. Если человек приехал из Украины или другой страны-соседа Польши – минимум 200 злотых (≈ 1850 грн). Если въезд происходит с территории другой страны ЕС – нужно не менее 500 злотых (≈ 4600 грн).

А для тех, кто прилетает из стран за пределами Евросоюза, требование самое высокое – 2500 злотых (≈ 23 000 грн). Деньги можно показать как наличными, так и банковской выпиской или доступом к кредитной карте. Главное, чтобы сумма соответствовала требованиям.

Какие документы необходимы для въезда

Чтобы попасть в Польшу, украинцу нужно предъявить несколько обязательных документов. В частности:

загранпаспорт – биометрический или обычный с визой;

– биометрический или обычный с визой; виза или карта побыту, если вы едете работать или учиться, стоимость национальной рабочей визы для украинцев составляет примерно 3000-3500 грн .

если вы едете работать или учиться, стоимость национальной рабочей визы для украинцев составляет примерно . медицинская страховка – обязательно с покрытием не менее 30 000 евро, полис можно оформить онлайн, его цена начинается от 700-1200 грн за месяц пребывания;

– обязательно с покрытием не менее полис можно оформить онлайн, его цена начинается от за месяц пребывания; подтверждение цели поездки: приглашение от работодателя, справка из университета или договор аренды жилья, если планируете обучение, нужно показать, что у вас есть минимум 1270 злотых (≈ 11 500 грн) на первые два месяца проживания.

Кто освобождается от финансовых требований

Некоторые категории украинцев не должны доказывать наличие средств, это те, кто въезжает по рабочей визе, имеет Карту поляка или карту побыту, а также лица с временной защитой. В таких случаях достаточно предоставить соответствующий документ. Даже с действительным паспортом и визой польские пограничники могут отказать во въезде, если:

отсутствуют достаточные средства или страховка;

не подтверждена цель поездки;

исчерпан разрешенный безвизовый срок (90 дней в течение 180);

документы поддельные.

