В ЕС частично согласились с требованием Венгрии по помощи Украине: в Financial Times назвали причину

Лидеры Евросоюза решили частично принять предложение венгерского премьера Виктора Орбана и проводить ежегодный пересмотр финансирования Украины в рамках 4-летнего пакета помощи на 50 млрд евро. На это они пошли, чтобы добиться от Венгрии поддержки пакета. Впрочем, также предполагается, что ни одна страна-член ЕС не сможет наложить вето на продолжение финансирования после каждого пересмотра. Что идет вразрез с требованиями Орбана.

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Об этом сообщает Financial Times. Отмечается: вместо этого предлагается проводить ежегодные дебаты о том, как Украина использует предоставляемые средства.

Впрочем, подчеркивается, в самой Венгрии продолжают требовать возможности применения вето. Что не устраивает уже Евросоюз.

"Послы ЕС заявили, что не примут такое вето. Однако они согласны на предложенный компромисс", – говорится в сообщении.

Страсти вокруг Украины

В целом же, отмечают аналитики, переговоры проходят в достаточно сложной атомсфере. Так, по словам одного из участвующих в них дипломата, "уровень нервозности довольно высок".

При этом он подчеркнул: в настоящее время окончательного решения по вопросу нет.

В то же время отмечается: одним из выходов из ситуации "могла бы стать попытка лишить Орбана права голоса". Что, впрочем, пока выглядит маловероятным – поскольку несмотря на то, что "уровень разочарования Венгрией высок", в других странах-членах блока относятся к такой идее с большим предостережением.

Венгрия против Украины

При этом напоминается: в декабре Венгрия не позволила Евросоюзу предоставить Украине помощь в 50 млрд евро на 4 года. А кроме того, власти страны блокируют выделение Украине последнего, 500-миллионного транша из Европейского фонда мира.

Впрочем, ранее руководство страны резко изменило позицию по поводу создания Евросоюзом фонда военной помощи Украине с годовым бюджетом в 5 млрд евро. Что открывает путь к соглашению о модернизации механизма, направленного на стабильные поставки оружия Киеву.

"Будапешт заявил, что не будет препятствовать достижению консенсуса на встрече послов Европейского Союза в среду. Это решение будет означать изменение озвученной в начале текущей недели позиции, когда Венгрия выступила против реформирования нынешнего механизма ЕС, который возмещает государствам-членам средства за предоставляемое Украине вооружение", – рассказали в Bloomberg.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 февраля в Брюсселе состоится чрезвычайная встреча Евросовета. Которая рассмотрит новый пакет помощи для Украины на 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

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