"Друг Путина" резко передумал. Венгрия не будет блокировать создание военного фонда ЕС для Украины – Bloomberg

Руководство Венгрии резко изменило позицию по поводу создания Евросоюзом фонда военной помощи Украине с годовым бюджетом в 5 млрд евро. Что открывает путь к соглашению о модернизации механизма, направленного на стабильные поставки оружия Киеву.

Видео дня

Об этом сообщает Bloomberg. Однако причину, по которой Венгрия изменила свою позицию, не называет. Вместо этого аналитики отмечают, что решение Будапешта совпадает с растущим давлением на премьер-министра Виктора Орбана, которого называют другом российского президента Владимира Путина, по поводу одобрения вступления Швеции в НАТО.

"Будапешт заявил, что не будет препятствовать достижению консенсуса на встрече послов Европейского Союза в среду. Это решение будет означать изменение озвученной в начале текущей недели позиции, когда Венгрия выступила против реформирования нынешнего механизма ЕС, который возмещает государствам-членам средства за предоставляемое Украине вооружение", – говорится в сообщении.

Как поможет Украине создание фонда

Как объяснили аналитики, создание фонда военной помощи Украине пресследует, прежде всего, две цели. В частности:

фиксацию ставок возмещения членам ЕС передаваемого Украине вооружения;

переход от использования имеющихся запасов оружия к приобретению нового – через контракты на совместные закупки.

Венгрия против Украины

При этом напоминается: в декабре Венгрия не позволила Евросоюзу предоставить Украине помощь в 50 млрд евро на 4 года. А кроме того, власти страны блокируют выделение Украине последнего, 500-миллионного транша из Европейского фонда мира.

Впрочем,по поводу пакета помощь в 50 млрд евро в Венгрии уже заявили, что согласятся разблокировать его предоставление Украине – однако только при условии ежегодного пересмотра финансирования.

Впрочем, некоторые дипломаты ЕС скептически относятся к этому предложению, ведь оно не обеспечит предсказуемости для Украины. Кроме того, это позволит Орбану шантажировать Евросоюз.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 января депутатами Европейского парламента был согласован проект резолюции по Венгрии, результатом которой должно стать лишение Венгрии права голоса в Совете ЕС. И уже 18 января Европарламент 345 голосами против 104 принял эту резолюцию с призывом к Совету ЕС активизировать седьмую статью против Венгрии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!