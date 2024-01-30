В ЕС жалуются, что Венгрия предъявляет неприемлемые требования для разблокирования помощи Украине

Европейский совет прилагает усилия для достижения компромисса с Венгрией, блокирующей оказание помощи Украине, однако пока его не удалось достичь. Будапешт выдвигает условия, неприемлемые для других стран, более того, некоторые из этих условий не соответствуют законодательству.

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Об этом в Брюсселе на правах анонимности сказал высокопоставленный представитель Евросоюза, передает "Укринформ". "Выявляла ли Венгрия намерение отменить свое вето? Нет. Точнее, они говорят: мы можем отозвать это вето при таком-то условии… И потом у вас есть целый перечень, который неприемлем для других стран-членов, а некоторые другие его составляющие не соответствуют законодательству. В этом и состоит сложность", – сказал он.

Чиновник добавил, что лучшим решением было бы согласование многолетнего бюджета Европейского Союза, включая создание Украинского фонда, на уровне всех 27 стран ЕС.

У большинства стран есть решительность принять такой бюджет в полном соответствии с базовыми соглашениями ЕС. Возможно, во время встречи лидерам удастся достичь компромисса с Венгрией, но пока, по словам представителя ЕС, сложно предвидеть результаты такой дискуссии.

"Главной задачей этого саммита будет согласование вокруг бюджета ЕС. За прошедшие недели мы практически повседневно обсуждали этот вопрос с делегацией Венгрии. С приближением Европейского совета переговоры становятся интенсивнее, но мы все еще не там. Мы видим определенные движения со стороны Венгрии в некоторых других составляющих бюджета, но в части выделения денег для Украинского фонда ситуация все еще тяжелая", – сказал источник.

Чиновник ЕС уточнил, что на прошлой неделе делегация Венгрии получила несколько предложений, в частности, о возможности проверки и контроля имплементации Украинского фонда на уровне Еврокомиссии.

Однако требование Венгрии ежегодно пересматривать условия предоставления Украине финансовой помощи не было принято, поскольку ключевым для позитивного решения должно быть соблюдение Соглашения ЕС и соответствующие бюджетные процедуры, не предусматривающие такого пересмотра.

"Мы не стремимся давить на Венгрию. Но намерение 26 государств оказать помощь для Украины очевидно. Многие страны-члены рассматривают эту войну в Украине как экзистенциальный вопрос. Именно поэтому столь высок уровень разочарования, поэтому они рассматривают все сценарии. Уровень нервозности достаточно высок. Но это часть процесса. Мы должны сохранять спокойствие и оставаться сфокусированными на достижении цели", – сказал представитель ЕС.

Если же Венгрию не удастся убедить, решение о помощи Украине может быть принято на уровне 26 стран, но, по закону ЕС, это будет внебюджетное решение, пояснил он. Если вариантом такого решения будет предложение оказать макрофинансовую помощь, как это было в прошлом году, Украина сможет относительно быстро получить эти деньги.

Но такой вариант, по словам чиновника, не является "идеальным сценарием", поскольку требует создания дополнительной финансовой конструкции и соблюдения процедур.

Наилучшим вариантом остается многолетний бюджет ЕС, принятый на уровне 27 стран-членов.

Источник также подтвердил, что во время специального Европейского совета лидеры стран-членов будут общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, который присоединится к ним в формате телеконференции.

Напомним, 1 февраля в Брюсселе состоится чрезвычайная встреча Евросовета, которая рассмотрит новый пакет помощи для Украины на 50 млрд евро на 2024-2027 годы. Венгрия заблокировала попытку утвердить этот бюджет на встрече глав государств и правительств ЕС 14-15 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 января правительство Венгрии заявило о своей готовности к компромиссу, который позволит предоставить пакет помощи Украине на сумму 50 млрд евро. Советник Орбана заявил, что Будапешт направил предложение в Брюссель, демонстрируя открытость для использования бюджета ЕС для утверждения пакета помощи, если будут добавлены другие "предостережения".

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