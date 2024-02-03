Украинцев в Польше опередили иностранцы из другой страны: кто сместил с первого места

Белорусы опередили украинцев в Польше по приросту в 2023-м. Количество белорусов возросло на 21,3 тысячи (всего 129,4 тысяч граждан Беларуси). Украинцев больше на 13,4 тысяч. Из 1,128 млн иностранцев зарегистрированных в ZUS – 759,4 тыс. граждан Украины.

Видео дня

В результате украинцы потеряли первенство по приросту иностранцев, уплачивающих социальные взносы в Польше, уступив белорусам. Сообщает Миграционная платформа EWL.

Также в прошлом году значительно поубавилось в Польше граждан России. В 2023 году их количество уменьшилось на 1017 год, что обеспечило им второе место по оттоку после граждан Грузии. "Уменьшение количества украинцев в Польше объясняется их отъездом в Германию и другие страны Западной Европы, где более высокие зарплаты и социальные выплаты. В то же время, политическая ситуация в Беларуси заставляет ее граждан мигрировать в Польшу", - утверждает директор международной рекрутации Миграционной платформы EWL Марцин Колодзейчик.

В то же время в Польше растет количество иностранцев из Азии (Индия, Непал, Филиппины), а также Латинской Америки – больше всего из Колумбии. На 215% за год увеличилось количество зарегистрированных в Польше граждан Колумбии. Сейчас их у ZUS втрое больше, чем в 2022 году.

"В связи с уменьшением количества работающих в Польше украинцев, польские работодатели с прошлого года стали активнее трудоустраивать граждан Азии и Латинской Америки. Для граждан Индии, Непала или Колумбии проще легализовать свое пребывание и найти работу в Польше, чем в западных странах ЕС. Кроме того, Польша привлекает религиозных филиппинцев и колумбийцев тем, что это тоже католическая страна", - объясняет Марцин Колодзейчик.

Также у топ-10 национальностей зарегистрированных в Управлении социального страхования (ZUS) – граждане Аргентины, Зимбабве, Перу, Шри-Ланки, Турменистана, Бангладеша, Гватемалы и Венесуэлы.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина выполнила все обязательства по удовлетворению требований польских протестующих, которые заблокировали границу.

Впоследствии стало известно, что Польша хочет изменить "транспортный безвиз" ЕС с Украиной, отменяющий необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений на двусторонние и транзитные перевозки в страны Союза. Для этого она предоставит Еврокомиссии свои предложения – в рамках реализации соглашения с польскими перевозчиками, которые до 1 марта прекратили блокаду границы с Украиной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!