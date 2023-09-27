Украинцев ожидают изменения уже в октябре: каким будет курс доллара

В октябре курс наличного доллара в Украине может подрасти. По прогнозам представителей банковского сектора, в это время американская валюта будет стоить 37,5-40 грн, что немного, но превышает курсовой прогноз до конца сентября в 38,7-39 грн.

Как рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, ежедневные колебания в октябре не будут превышать 30-50 коп. А спред (разность между лучшими ценами заявок на продажу и на покупку в один и тот же момент времени) не будет превышать 30 коп.

Впрочем, подчеркнул банкир, точно предугадать, как поведет себя наличный курс в октябре, сейчас крайне сложно. Ведь все будет зависеть от ряда нюансов и факторов. Среди них:

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объемы международной финансовой помощи и системность их получения;

дальнейшие действия НБУ по либерализации валютного рынка – в частности, возможный переход к плавающему курсу;

экспорт агропродукции;

начало нового отопительного сезона.

"По нашему расчету, возможный коридор на наличном рынке может быть на уровне 37,5-40 грн/доллар – с незначительным спредом (до 0,3 грн). А также при небольшой амплитуде ежедневных колебаний, которая будет находиться в пределах 0,3-0,5 грн", – сказал Лесовой.

До конца же текущей недели (1 октября) доллар, по словам банкира, будет стоить 38,7-39 грн. Кроме того, подчеркнул он, рынок будет находиться в состоянии ожидания дальнейшей либерализации межбанка. В частности, свободных курсовых движений.

Какой курс сейчас

Утром же 27 сентября курс наличного составлял средние 37,65/38,3 грн (покупка/продажа). По сравнению с предідущим днем, это на 5 коп. дешевле как в покупке, так и в продаже.

Снизили стоимость американской валюты и в обменниках. Там ее выставили на уровне 38,09-38,2 грн (покупка/продажа), что:

на 11 коп. ниже в покупке, чем днем ранее;

на 10 коп. – в продаже.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время руководство Нацбанка заявило о намерении вернуться к гибкому курсу наличного доллара. И отказаться таким образом от фиксированного, который сейчас составляет 36,56 грн.

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