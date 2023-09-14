Украине придется вернуть плавающий курс доллара: в НБУ раскрыли планы

НБУ намерен вернуться к гибкому курсу доллара – отказавшись таким образом от фиксированного, который сейчас составляет 36,56 грн. Впрочем, этом будет предшествовать ряд процессов, предусмотренных согласованной с МВФ программой валютной либерализации. После этого же НБУ, впрочем, намерен продолжать быть активным игроком на валютном рынке – обеспечивая курсовую устойчивость.

Об этом сообщило руководство Нацбанка на брифинге после заседания монетарного комитета. На нем была снижена учетная ставка с 22% до 20%.

Какие условия для отмены фиксированного курса выставил Нацбанк

Для перехода от фиксированного к плавающему курсу доллара НБУ хочет сначала получить удовлетворительные показатели по ряду параметров. Это, в частности:

инфляция;

реальная рыночная ставка;

состояние и объем золотовалютных резервов;

Видео дня

ситуация на валютном рынке;

финансовая стабильность;

риски безопасности.

"Вот практически полный список. Пока команда Нацбанка мне в известной степени напоминает снайпера, который пытается поразить точно цель. Но при этом цель постоянно двигается, и мы должны попасть именно таким образом, чтобы не повредить достижениям, которые имеем сегодня", – подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

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