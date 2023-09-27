Украинские банки не стали удерживать курс доллара: какие изменеия произошли на рынке за сутки

В украинских банках подешевел наличный доллар. По сравнению с предыдущим днем, утром 27 сентября его курс и в покупке, и в продаже снизился на 5 коп. – до средних 37,65/38,3 грн.

Среди крупных учреждений дороже всего продает валюту Креди Агриколь Банк – 38,8 грн. Дешевле всего – ПриватБанк, 37,8 грн. В остальных банках курс варьируется от 38,1 грн до 38,5 грн.

Самый высокий курс в покупке выставил тоже Креди Агриколь Банк – 37,8 грн. Самый низкий – Универсал Банк, 37,05 грн. В остальных банках курс доллара в покупке находится на уровне 37,2-37,75 грн.

Видео дня

При этом следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Также некоторые крупные банки устанавливают и карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

В обменниках курс также снизили

Снизили стоимость американской валюты и в обменниках. Там ее выставили на уровне 38,09-38,2 грн (покупка/продажа), что:

на 11 коп. ниже в покупке, чем днем ранее;

на 10 коп. – в продаже.

Курс НБУ

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Что будет с курсом в ближайшие дни

До конца же текущей недели (1 октября) доллар, по словам начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, будет стоить 38,7-39 грн. Кроме того, подчеркнул он, рынок будет находиться в состоянии ожидания дальнейшей либерализации межбанка. В частности, свободных курсовых движений.

"По всем признакам, в последнюю неделю сентября на наличном рынке будет наблюдаться достаточно стабильная и прогнозируемая ситуация. Конечно, если не произойдет чего-то экстраординарного и напрямую не связанного с экономическими факторами. Вероятнее всего, коридор допустимых колебаний останется на уровне 38,7-39 грн", – подытожил банкир.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время, в банковском секторе Украины уже готовятся к подорожанию наличного доллара в октябре. Ожидается, что в следующем месяце курс валюты будет находится в рамках 37,5-40 грн, что превысит текущие показатели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!