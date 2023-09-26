Изменения на валютном рынке: как в Украине за сутки переписали стоимость доллара

За прошедшие сутки на наличном валютном рынке Украины произошли минимальные изменения. К примеру, утром 26 сентября в обменниках доллар подорожал до средних 38,2/38,3 грн (покупка/продажа), что на 2 коп. больше в покупке, чем днем ранее, и на 1 коп. – в продаже.

В банках курс выставили на среднем уровне 37,7/38,35 грн (покупка/продажа). Это на 5 коп. дороже в продаже, чем 25 сентября. В покупке курс остался на прежнем уровне.

Среди крупных учреждений дороже всего продает валюту OTP Bank – 38,6 грн. Дешевле всего – ПриватБанк, 37,8 грн. Остальные банки выставили курс в продаже на уровне 38,1-38,5 грн.

Покупает доллар дороже всего Укрэксимбанк – 37,7 грн. Самый низкий курс выставил Универсал Банк – 37,1 грн. Остальные банки покупают валюту по 37,2-37,65 грн.

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При этом следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Также некоторые крупные банки устанавливают и карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Курс НБУ

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

В октябре будет новый курс

В то же время, в банковском секторе Украины уже готовятся к подорожанию наличного доллара в октябре. Ожидается, что в следующем месяце курс валюты будет находится в рамках 37,5-40 грн, что превысит текущие показатели.

"По нашему расчету, возможный коридор на наличном рынке может быть на уровне 37,5-40 грн/доллар – с незначительным спредом (до 0,3 грн). А также при небольшой амплитуде ежедневных колебаний, которая будет находиться в пределах 0,3-0,5 грн", – рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Впрочем, подчеркнул банкир, точно предугадать, как поведет себя наличный курс в октябре, сейчас крайне сложно. Ведь все будет зависеть от ряда нюансов и факторов. Среди них:

объемы международной финансовой помощи и системность их получения;

дальнейшие действия НБУ по либерализации валютного рынка – в частности, возможный переход к плавающему курсу;

экспорт агропродукции;

начало нового отопительного сезона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время руководство Нацбанка заявило о намерении вернуться к гибкому курсу наличного доллара. И отказаться таким образом от фиксированного, который сейчас составляет 36,56 грн.

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