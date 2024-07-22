Украинцев кормят вбросами об "опасных и бесполезных" АЭС: понять, правда ли это, может каждый

В Украине активно распространяют фейки об атомной энергетике. В частности, под сомнение ставят ее целесообразность – якобы это опасно и не экологично. а кроме того бесполезно. На самом же деле работа АЭС не только обеспечивает устойчивость украинской энергосистемы в сложных условиях, но и не провоцирует выбросы вредных веществ в атмосферу. Оценить важность "атомки" может каждый – просто проанализировав ситуацию с отключениями света.

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Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук. "Многие фейки вокруг вопроса атомной генерации и ее целесообразности. Якобы развитие атомного поколения не нужно, что это не своевременно и опасно, не экологично и т.д. Правда же – кардинально другая. Атомная генерация – основа энергетической стабильности Украины", – отметила она.

В частности, на данный момент именно электроэнергия с АЭС покрывает больше половины потребления тока в Украине. Это легко проверить, просто сравнив графики отключений света в период проведения плановых ремонтов атомных энергоблоков и тогда, когда один из блоков АЭС выходит из ремонта.

"Именно атомная генерация позволяет облегчать графики отключения света для населения. Когда из капитального ремонта выводят атомные блоки, это ощутимо, поскольку графики отключений становятся легче. Так что развитие этой отрасли – вопрос национальной безопасности и выживания страны", – объяснила Гринчук.

Например, во второй половине июля из ремонта вышел энергоблок-тысячник. И это вместе со спадом аномальном жары позволило больше не применять самые жесткие графики отключений в четыре очереди, когда украинцы проводили без света до 16 часов в сутки. Сейчас применяют гораздо более мягкие ограничения.

Отдельная категория фейков, по словам Гринчук, касается достройки новых атомных блоков на Хмельницкой АЭС (ХАЭС) – 3-го и 4-го. Для проведения работ, в частности, необходимо принятие отдельного законопроекта в парламенте, на фоне чего развернулась кампания по дискредитации атомной энергетики.

"Принятие закона позволит Украине приступить к достройке энергоблоков, увеличить мощность генерации на 2200 МВт и, соответственно, производство дешевого вида электроэнергии. Тем более что блок №3 готов уже на 80% и может быть достроен за 2,5-3 года. Если бы у нас уже был в объединенной системе этот атомный блок, а это 1,1 ГВт мощности, то сейчас ограничения энергоснабжения были бы минимизированы", – привела подсчеты Гринчук.

Кроме того, атомная генерация, как напомнила замминистра, не вредит окружающей среде. Атомная энергетика характеризуется низким уровнем выбросов парниковых газов.

"Скажу больше, на глобальной Климатической конференции COP28 Украина присоединилась к ведущим государствам мира, поддержавшим декларацию об увеличении втрое мощностей атомной энергетики в мире до 2050 года. Ведь без этого невозможны "зеленый" переход и достижение климатических целей. Украина должна быть среди лидеров этого процесса, и мы продолжаем развивать атомную энергетику", – заверила Гринчук.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцев уже предупреждали о российских ИПСО, цель которых – дискредитация атомной энергетики. В частности, в СМИ и в соцсетях со слов псевдоэкспертов появляются заказные статьи и сообщения о том, что власти якобы планируют направлять средства на длительное строительство атомных блоков и ничего не построить в итоге.

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