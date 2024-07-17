Отключений света может уменьшиться: в Украине досрочно вышел из ремонта мощный энергоблок АЭС

В Украине досрочно подключили к сети мощный энергоблок атомной электростанции после планового ремонта, что значительно усилит отечественную энергосистему. Благодаря атомной генерации, которая покрывает более половины энергопотребления Украины, удастся обеспечить стабильные поставки электроэнергии.

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Об этом сообщил НАЭК "Энергоатом". "Во исполнение задачи Министерства энергетики Украины, Энергоатом досрочно подключил к энергосети очередной энергоблок ", – говорится в сообщении.

Он прибавит к энергосистеме 1000 МВт мощности. В "Энергоатоме" отмечают, что оперативные действия украинских атомщиков позволили быстро вернуть энергоблок в штатный режим, что значительно усилит отечественную энергосеть. Это решение является важным шагом на пути к уменьшению отключений света, которые в последнее время стали регулярными из-за дефицита энергетических ресурсов.

Текущее состояние энергосистемы Украины

Все остальные энергоблоки компании, находящиеся на территории Украины, работают в плановом режиме. Это важная составляющая стабильности энергосистемы страны. В частности, до начала полномасштабного вторжения в Украину работало 15 атомных энергоблоков, из которых сейчас на подконтрольной Украине территории осталось 9 блоков (6 блоков расположены на оккупированной россиянами Запорожской АЭС).

Важность атомной генерации

"Атомная генерация – основа энергетической стабильности и независимости Украины. Она была базовой и до полномасштабного вторжения, а особенно важна сейчас. Атомная энергетика покрывает более половины энергопотребления ", – отмечают в Минэнерго.

Атомные станции обеспечивают стабильную и непрерывную поставку электроэнергии, что позволяет избежать массовых отключений и обеспечить жизнедеятельность критической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, литовская энергетическая компания Ignitis Gamyba передала Украине оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3, не работавшей с 2015 года для восстановления энергетической инфраструктуры. Договор о предоставлении гуманитарной помощи был подписан с "Хмельницкоблэнерго", которое обеспечит распределение оборудования.

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