Об 'экспорте' электроэнергии из Украины, 'планах повысить тариф до 7 грн' и любимом фейке: интервью с замминистра энергетики

В Украине с началом отключения электроэнергии фейки об энергетике заполонили социальные сети. Появились сотни сообщений об экспорте электроэнергии в период дефицита. Для подтверждения этих фейков подделываются официальные письма, выдают физические перетоки за коммерческие операции. Кроме того, фейки массово распространяются и в Telegram-каналах.

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Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в блиц-интервью OBOZ.UA опровергла самые популярные фейки и коротко рассказала о ситуации в энергетике.

– Что касается "экспорта" электроэнергии. Это наверное самый распространенный фейк. Часто в соцсетях показывают перетоки с Румынией и утверждают, что это и есть экспорт. Хотя если посмотреть перетоки с Молдовой, то мы наоборот получаем перетоки из этой страны. То есть в сумме получаем "ноль" по перетокам. Расскажите, как это на самом деле работает.

– Энергетика сегодня под постоянным враждебным прицелом. Только с начала марта этого года Россия уничтожила более 9 ГВт нашей генерации. Все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления – соответственно, экспорт электроэнергии за пределы Украины не осуществляется.

Экспорт электроэнергии не может производиться, когда в энергосистеме существует дефицит. Ни в Румынию, ни в Молдову, ни в любую другую страну мы не экспортируем электроэнергию. Наоборот, ежедневно мы импортируем электроэнергию, а иногда и привлекаем аварийную поддержку из соседних европейских государств: Польши, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдовы. К сожалению, в информационном пространстве часто манипулируют информацией о технических потоках между энергосистемами Украины и ЕС, что является физическим явлением.

Украинская энергосистема является частью европейской сети. Когда энергосистемы соединены между собой (так как украинская, молдавская, румынская, венгерская, словацкая и польская), между ними существуют технические перетоки. Это природное явление, обусловленное законами физики. Но эти перетоки незначительны и всегда почасовой баланс близок к нулю: сколько идет за границу – столько сразу возвращается в Украину.

Некоторые ошибочно или целенаправленно, путают эти технические перетоки с коммерческим экспортом, не понимая, как работает объединенная энергосистема.

– Объясните, почему невозможно "секретно экспортировать" электроэнергию так, чтобы это никто не заметил...

– Украинская энергосистема является частью европейской сети. Информация о продаже электроэнергии публичная, она размещается в открытом доступе на официальных ресурсах как украинских, так и европейских. Все желающие могут с ней ознакомиться.

На сайте ENTSO-E можно убедиться в отсутствии экспорта из Украины, посмотрев на страницу "Scheduled Commercial Exchanges" (Коммерческий экспорт), вкладка "Border – Country: из Украины электроэнергия не продается – там везде стоит "0". Также информация о ежедневных межгосударственных аукционах экспорта/импорта электроэнергии находится на европейской платформе JAO.

Украина не продает электроэнергию за границу, поскольку каждый день в нашей энергосистеме дефицит. Сейчас энергетики почти круглосуточно работают над восстановлением и восстановлением утраченных мощностей там, где это возможно. Но еще раз – потеряно из-за разрушения – 9 ГВт генерирующих мощностей. Для сравнения – столько потребляет вся страна Швейцария, даже поменьше. Или также для сравнения – это как 9 атомных блоков (крупнейшая в Европе атомная станция Запорожская АЭС, оккупированная врагом, имеет 6 блоков, то есть это как 1,5 ЗАЭС). Чтобы вернуть такой объем генерации, нужны годы самой активной работы по восстановлению разрушенных и строительству новых мощностей.

– Еще один интересный фейк. Отключение электроэнергии украинцев готовят к еще одному повышению тарифа. Уже к 7 грн. Расскажите, какие планы пересмотра цен на электроэнергию.

– Таких планов нет. О повышении тарифа: 31 мая Кабмин одобрил решение о продлении действия положения о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электроэнергии, согласно которому устанавливается единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025г. Этот действующий с 1 июня тариф покрывает исключительно себестоимость производства электроэнергии двумя государственными энергокомпаниями ("Энергоатомом" и "Укргидроэнерго"), а также передачу электроэнергии, ее распределение в регионах и снабжение потребителя.

В то же время рыночная стоимость электроэнергии составляет около 7,5 грн/кВт*ч. То есть тариф на электроэнергию для населения в Украине субсидируется государством. Ранее тариф был на уровне 2,64 грн/кВт*ч. Государство также субсидировало все население, потому что этот тариф не покрывал значительную долю реальной цены. Но из-за значительных разрушений объектов энергетики, государство должно направлять большие средства на их восстановление, чтобы люди были со светом, и не может финансово поддержать население в тех объемах, что раньше.

Но даже, несмотря на сложную ситуацию в энергетике, государство продолжает компенсацию части тарифа для бытовых потребителей – разницу между рыночной стоимостью электроэнергии и установленным для населения тарифом, потому что понимает как сложно сейчас всем украинцам. Льготная цена возможна благодаря механизму ПСО (специальные обязанности по обеспечению общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии).

Стоимость электроэнергии для населения после поднятия тарифа остается одной из самых низких в Европе, и стоит меньше чем в Молдове, Болгарии, Македонии.

Денежные средства, полученные от повышения тарифа, идут на ремонты на восстановление энергосистемы. Так, средства, полученные в 2023 году после смены тарифа для бытовых потребителей, позволили энергокомпаниям подготовиться к зиме. Было отремонтировано около 20 ГВт мощности и добавлено в систему еще 3 ГВт.

– Какой из фейков относительно отключений вас больше всего удивил (запомнился)?

– Как будто украинская власть (благодаря отключению света, – ред.) хочет урегулировать демографический кризис и повысить рождаемость. Это из такого, даже хорошего.

Если серьезно, то многие фейки вокруг вопроса атомной генерации и ее целесообразности. Якобы развитие атомного поколения не нужно, что это не своевременно и опасно, неэкологически и т.д. Правда же – кардинально другое. Атомное поколение – основа энергетической стабильности Украины.

Ядерная энергетика, которая была базовой в Украине и до полномасштабного вторжения, и особенно сейчас – покрывает более половины энергопотребления. И именно атомное поколение позволяет облегчать графики отключения света для населения. Когда из капитального ремонта выводят атомные блоки, это сразу ощутимо, так как графики отключений становятся легче. Так что развитие этой отрасли – вопросы национальной безопасности и выживания страны.

Сейчас активно обсуждается достройка двух новых атомных блоков на ХАЭС – 3-го и 4-го, и соответственно принятие Верховной Радой необходимого для этого законопроекта. Решение о строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС чрезвычайно важно. Принятие вышеупомянутого закона позволит Украине начать достройку энергоблоков, увеличить мощность генерации на 2200 МВт и соответственно производство самого дешевого вида электроэнергии. Тем более, блок №3 готов уже на 80% и может быть достроен за 2,5-3 года. Если бы у нас уже был в объединенной системе этот атомный блок, а это 1,1 ГВт мощности, то сейчас ограничения энергоснабжения были бы минимизированы.

Об угрозе окружающей среде или опасности атома. Атомное поколение – надежный источник электроэнергии. Именно это позволит пройти сложную зиму впереди и обезопасить Украину от тотальных блекаутов в будущем. Безопасная атомная генерация не вредит окружающей среде. Атомная энергетика характеризуется низким уровнем выбросов парниковых газов. Скажу больше, на глобальной Климатической конференции COP28 Украина присоединилась к ведущим государствам мира, поддержавшим декларацию об увеличении втрое мощностей атомной энергетики в мире до 2050 года. Ведь без этого невозможен "зеленый" переход и достижение климатических целей. Украина должна быть среди лидеров этого процесса, и мы продолжаем развивать атомную энергетику.

В целом очень важно доносить обществу правду. Пытаемся делать это всеми возможными способами. Базовый и главный месседж: вина ограничения света в домах украинцев – только на россии. У Украины все было хорошо с энергогенерацией и мы действительно раньше продавали электроэнергию заграницу. Единственная причина сложных времен – враг, желающий тотальной тьмы и уничтожения.

– Последний вопрос по ситуации зимой. Согласно базовому сценарию, будет ли зимой ситуация хуже, чем в июле? К чему следует готовиться...

– Украинские энергетики делают все возможное, чтобы подготовиться к осенне-зимнему периоду. Это будет точно непростой сезон, но мы активно готовимся: максимально ремонтируем то, что подлежит ремонту, привлекаем международную поддержку – и мы благодарны всем партнерам, кто рядом и активно помогает. Также активная работа ведется над развитием распределенной генерации: приняты дерегулирующие решения правительства, упрощены процедуры подключения к сетям. Кроме того, предусмотрено беспроцентное кредитование частных домохозяйств, льготное кредитование для малого, среднего и крупного бизнеса, налоговые льготы и упрощение процедур по установке солнечных панелей, ветровых турбин и других альтернативных источников электроэнергии.

Построение распределенной генерации – сети мелких источников энергии, распределенных по всей стране, является энергетическим щитом Украины в условиях войны.

Так что каждый на своем уровне вовлечен в подготовку к зиме. Это приоритет номер один. И Украина встретит сезон энергетически сильнее, чем сегодня, как бы этого ни хотелось врагу.