Поляки угрожают заблокировать границу с Украиной: чем снова недовольны

Польские перевозчики готовятся снова блокировать границу с Украиной. Таким образом они стремятся выразить протест против отмены ограничений на украинских перевозчиков.

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Об этом сообщили в Комитете защиты транспортных перевозчиков и работодателей Польши. Предположительно пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" был выбран, поскольку на других запланированы ремонтные работы.

"Сегодня зарегистрировали акцию протеста на крупнейшем пункте пропуска на границе с Украиной - в Дорогуске. Мы разочарованы отсутствием действий со стороны польского правительства, поэтому протестом мы хотим восстановить баланс на транспортном рынке, который был нарушен после отмены разрешений для украинских перевозчиков", – отметили в организации.

Организатором протеста является владелец логистической компании Rafał Mekler Transport и председатель люблинской ячейки антиукраинской партии "Конфедерация" Рафал Меклер. Он обвинил "брюссельских технократов" в попытке "уничтожить польские компании руками украинцев".

"Из-за наплыва перевозчиков из Украины, которые вытесняют польских перевозчиков из двусторонних перевозок (Польша-ЕС), а также внутри ЕС, в связи с многодневным задержанием польских грузовиков со стороны Украины, застрявших в системе "єЧерга", я сегодня подал протест на дороге, ведущей к пункту пропуска в Дорогуске", – написал Меклер на своей странице в микроблоге X.

Заявка на проведение протеста была подана 5 мая, а его начало запланировано на 12 мая. Организаторы ожидают, что не получат разрешения на протест, но предупредили, что готовы оспаривать запрет собрания в суде.

Следует заметить, что польские фермеры и перевозчики периодически блокировали границу с Украиной, начиная с ноября 2023 года и в течение первой половины 2024 года. Среди основных требований были дотации на удобрения, компенсации акциза на топливо, немедленная выплата всех субсидий, возвращение разрешительной системы для украинских перевозчиков, а также запрет импорта украинской продукции.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее в этом году правительство Польши приняло важное решение, добавив пограничную инфраструктуру в перечень критической. Этот шаг призван ограничить возможность блокирования украинско-польской границы в будущем.

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