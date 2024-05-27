Украинцам рассказали, когда начнется работа над повышением налогов: на какие хотят увеличить ставки

Окончательные параметры значительного увеличения ставок некоторых основных налогов (НДС и военного сбора) в Украине будут известны после июня. При этом активная работа над повышением налогов может начаться уже в июле.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. Отметив: причиной же повышения налогов являются увеличившиеся расходы на оборону.

В частности, объяснил нардеп, ранее ожидалось, что разрыв бюджета составит около 400 млрд грн. Однако из-за увеличения расходов цифра может достигнуть 720 млрд грн.

Причин же этого, по его словам, несколько. В частности:

инфляция;

мобилизация;

потребность в оружии.

Впрочем, признал нардеп, даже оперативное принятие решения о повышении ставок основных налогов не сможет в полной мере решить проблему Украины с нехваткой денег. На это может просто не хватить времени.

"Окончательные параметры будут известны после июня. То, что не будет хватать денег, я говорил с сентября прошлого года, когда увидел бюджет. ... Даже если налоги будут приняты в августе, во что я не верю, у нас останется всего четыре месяца, чтобы закрыть бюджетную дыру", – резюмировал он.

Какие налоги хотят повысить в Украине

В целом же в украинском правительстве работают над значительным увеличением ставок некоторых основных налогов. В частности, речь идет о:

налоге на добавленную стоимость (НДС);

военном сборе, который могут не только повысить, но и ввести для физлиц-предпринимателей ("ФОПов"), которые находятся на упрощенной системе налогообложения.

Сами изменения хотят провести через законопроект. Его готовит Министерство финансов и, как ожидается, в Верховную Раду документ внесут в конце июня – начале июля.

Как отмечают аналитики, военный сбор в правительстве планируют повысить с 1,5% до 5%. Аналогичную ставку в 5% могут ввести и для "ФОПов".

В то же время уровень повышения НДС еще дискутируется. Тем не менее пока наиболее вероятным повышением является 2-3%. Сейчас размер этого налога составляет 20%.

Впрочем, в настоящее время окончательное решение о цифрах еще не принято. Дискуссия еще продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее народный депутат от "Слуги народа" Сергей Гривко предложил ввести налог для тех, кто имеет меньше трех детей, но после скандала передумал. Нардеп зарегистрировал законопроект "о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о создании предпосылок для улучшения демографической ситуации". Документ раскритиковали в соцсетях, поэтому нардеп вскоре его отозвал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!