В Украине готовят резкое повышение налогов: на какие хотят увеличить ставки

В украинском правительстве работает над значительным увеличением ставок некоторых основных налогов. В частности, речь идет о налоге на добавленную стоимость (НДС) и военном сборе, который могут не только повысить, но и ввести для физлиц-предпринимателей ("ФОПов"), которые находятся на упрощенной системе налогообложения.

Об этом сообщает Forbes. Подтверждая таким образом полученную OBOZ.UA в начале мая информацию из собственных источников о готовящемся пересчете основных налогов.

Сами же изменения хотят провести через соответствующий законопроект. Его готовит Министерство финансов и, как ожидается, в Верховную Раду документ внесут в конце июня – начале июля.

Как изменят ставки налогов

Как отмечают аналитики, военный сбор в правительстве планируют повысить с 1,5% до 5%. Аналогичную ставку в 5% могут ввести и для "ФОПов".

В то же время, уровень повышения НДС еще дискутируется. Тем не менее, пока наиболее вероятным повышением является 2-3%. Сейчас размер этого налога составляет 20%.

Впрочем, в настоящее окончательное решение по цифрам еще не принято. Дискуссия по ним еще продолжается.

Зачем повышать налоги в Украине

Причиной же для повышения ставок основных налогов, отмечается, является увеличение военных нужд. Таким образом, полученные от повышения деньги планируют направить на оборону Украины от полномасштабной агрессии России.

В частности, отмечается, только на дополнительную мобилизацию необходимо около 300 млрд грн. При этом даже без ее учета на закупку и ремонт военной техники нужно 400 млрд грн.

Сколько денег может получить Украина за счет повышенных налогов

В целом же, по расчетам же аналитиков, повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5% для наемных работников (без учета возможного введения военного сбора для "ФОПов") может принести бюджету дополнительно 90-100 млрд грн в год. В то же время, отмечается:

повышение ставки НДС на 1 процентный пункт (п.п.) дает около 40 млрд грн дополнительных годовых доходов в бюджет;

повышение НДС на 2 или 3 п.п. принесут дополнительные 70-80 или 100–120 млрд грн соответственно.

Впрочем, признается, повышение ставки НДС подавляет потребление, поэтому увеличение поступлений обычно не прямо пропорционально росту ставки налога. Кроме того, ужесточение налогового давления может усилить и желание уклониться от налогообложения.

Что особо опасно в разрезе "ФОПов". Ведь при введении 5%-го военного сбора налоговая нагрузка на них увеличится сразу вдвое.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее народный депутат от "Слуги народа" Сергей Гривко предложил ввести налог для тех, кто имеет меньше трех детей, но после скандала передумал. Нардеп зарегистрировал законопроект "о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о создании предпосылок для улучшения демографической ситуации". Документ раскритиковали в соцсетях, поэтому нардеп вскоре его отозвал.

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