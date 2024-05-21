В Украине хотят ввести налог на все переводы и доходы для тех, кто имеет меньше трех детей: законопроект "слуги народа"

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Гривко предлагает ввести налог для тех, кто имеет меньше трех детей. Нардеп зарегистрировал законопроект "о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о создании предпосылок для улучшения демографической ситуации". Документ предусматривает введение налогов по всем переводам.

Об этом говорится в проекте закона, опубликованном на сайте Верховной Рады. Отметим, сам 38-летний автор законопроекта Сергей Гривко, согласно декралации, не женат и не имеет детей. Ставка налога будет зависеть от количества детей. Так:

1,5% – если нет детей;

1% – если один ребенок;

0,5% – если два ребенка.

"С целью улучшения демографической ситуации в Украине, особенно с учетом существующих проблем и вызовов, усматривается необходимость внедрения комплексного практического решения по данному вопросу , возможно определенным образом радикального, однако целенаправленного и эффективного, поскольку дальнейшее промедление в этом направлении может привести к катастрофическим последствиям", - говорится в пояснительной записке.

Платить налоги должны украинцы в возрасте от 21 до 58 лет. Он должен провоцировать рожать детей. Платить налоги придется по всем доходам, полученным в денежной форме, кроме:

доходов на счет ФЛП, если он получил средства при осуществлении предпринимательской деятельности;

зарплаты военных, правоохранителей;

денежных средств, полученных волонтерами, зарегистрированными в Реестре волонтеров.

Также не нужно будет платить налог с пособия и т.п. При этом придется также заплатить:

по переводам на банковский счет или посредством почты;

Могут не платить налог:

родители троих детей (и больше);

ты, у кого бесплодие (подтверждать его нужно раз в 2 года);

украинцы с инвалидностью первой группы

Как говорится в материале OBOZ.UA, около 6,5 млн украинцев находятся за границей. Последний опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что почти половина (44%) беженцев либо вообще не следят за новостями из Украины, либо уклоняются от ответа, откуда они получают эту информацию. Это свидетельствует о потере связей.

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