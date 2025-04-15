Украинцам рассказали, к какому курсу готовиться: что будет с долларом в банках

В ближайшие дни в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (18 апреля) он будет находиться в пределах от 40,9 до 41,1 грн. Вечером же 15 апреля банки покупают валюту по 40,85 грн, а продают по 41,5 грн. То есть не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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В обменниках же, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, будут происходить такие же процессы. По его словам, курс в них будет находиться в пределах от 41 до 41,8 грн. Вечером 15 апреля там определили стоимость доллара в средние 40,58/41,02 грн (покупка/продажа).

"Большинство обменников и банков из-за повышенных курсовых рисков расширят спред по доллару (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) в пределах от 20 до 30 копеек. Оптовые обменники будут работать со спредом в 20-25 копеек", – говорится в сообщении.

В целом же, рассказал Козырев, на ситуацию на украинском валютном рынке в ближайшие дни будет влиять ряд факторов. В частности:

Развязанная президентом США Дональдом Трампом торговая война.

"Неделя из-за непредсказуемости решений Дональда Трампа пройдет на фоне повышения градуса геополитических страстей. Это отразится на поведении всех рынков, в том числе и по паре евро/доллар на международных валютных площадках", – объяснил эксперт.

Заседание Правления НБУ по учетной ставке.

Нацбанк 17 апреля будет решать вопрос дальнейшей денежно-кредитной политики. По словам Козырева, вероятнее всего, регулятор повысит учетную ставку – с нынешних 15,5% до 16-16,5% годовых. Что, по его словам, "станет положительным фактором для гривни".

"Параллельно с этим будет увеличена плата по депозитным сертификатам Нацбанка. Что позволит банкам повысить ставки по гривневым депозитам", – считает аналитик.

Расчеты бизнеса с бюджетом по налогам и сборам.

Как объяснил Козырев, это является подстраховкой для гривни – поскольку экспортеры и импортеры вынуждены привлекать свои гривневые средства в расчетах с государством. Как результат – Нацбанку становится легче сглаживать курсовые колебания на межбанке. Что дает возможность "еще более жестко держать ситуацию под контролем".

"Учитывая все перечисленные факторы, вся неделя на валютном рынке Украины будет напряженной. ... Скорее всего, Нацбанк продолжит практику адресных продаж доллара отдельным крупнейшим клиентам-госкомпаниям ВПК, энергетики, критической инфраструктуры и тому подобное. Это облегчает ему задачу "мягкого" управления трендом на межбанке по доллару", – резюмировал аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч. доллары. Причем на "законных" основаниях – ведь действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.

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