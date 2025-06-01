Украинцам рассказали, к какому курсу готовиться: что будет с долларом после 1 июня

В начале июня в Украине ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу банковского сектора, на следующей неделе (2-8 июня), в обменниках стоимость валюты будет находиться в пределах 41,6-41,8 грн. В то же время, вечером 31 мая там покупали ее в среднем по 41,07 грн, а продавали по 41,57 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Видео дня

Такие же процессы ожидаются в банках. Как спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, там курс будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках – 41,6-41,8 грн. Вечером же 31 мая они покупают доллар в среднем по 41,2 грн, а продают по 41,7 грн.

В целом же отметил баникр, начало лета на валютном рынке Украины пройдет без сенсаций. В частности, по его словам, курс доллара будет меняться в зависимости от:

Стратегии НБУ.

Основных игроков рынка.

"Следует ожидать достаточно стандартные как для последнего времени изменения: без скачков в высь или падений в обрыв. Курсы будут в состоянии меняющейся стабильности", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, согласно прогнозам НБУ, в июне любые монетарные изменения являются маловероятными. Соответственно:

Угроза существенного роста потребительских цен минимальна.

Гривня будет стабильной.

"На рынке будет царить относительное спокойствие без каких-либо признаков ажиотажа. Майские тренды продлятся и в начале июня: текущие изменения, как и разница между курсами межбанка и наличного рынка, будут минимальными", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева рассказала, что в Украине ожидается заметный рост официального курса доллара. По прогнозу, в июне он будет находиться в пределах от 41,6 до 42 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!