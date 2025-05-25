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В Украине ожидается ощутимое изменение курса доллара: к чему готовиться с 1 июня

Роман Костюченко
Mакроэкономика
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В Украине ожидается ощутимое изменение курса доллара

В Украине ожидается заметный рост официального курса доллара. В экспертной среде считают, что в июне он будет находиться в пределах от 41,6 до 42 грн. В то же время, на понедельник 24 мая Нацбанк обновил его до 41,51 грн, что на 1 коп. выше текущего.

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Как рассказала OBOZ.UA руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева, в целом, в июне на валютный рынок будет влиять ряд экономических факторов. В частности:

  • Политика Нацбанка.

По словам Мустафаевой, ожидается дальнейшее ослабление инфляционного давления. Что создаст предпосылки для стабилизации курсовой ситуации.

Официальный курс доллара в Украине

"В то же время, следует учитывать действие режима управляемой гибкости, при котором НБУ сохраняет возможность оперативного вмешательства через валютные интервенции для сглаживания дисбалансов между спросом и предложением. Такая стратегия минимизирует риски резких денежных колебаний", – объяснила эксперт.

В целом же, отметила она, курсовые колебания будут разнонаправленными. А разница между курсами купли/продажи минимальной. При этом курсы межбанка и наличного рынка будут почти тождественными.

  • Экономическая динамика и ситуация в ключевых сферах экономики.

По словам Мустафаевой, в июне ключевым станет адаптация украинского экспорта к новым условиям сотрудничества с ЕС в рамках соглашения о свободной торговле после завершения действия экономического безвиза. В частности, ожидается временное снижение объемов экспорта из-за возобновления ограничений на некоторые виды продукции, а также введения пошлин.

"В то же время на металлургическую продукцию ЕС сохранил преференции. Что будет частично сглаживать текущие потери валютной выручки", – объяснила она.

Как менялся курс доллара НБУ

Вместе с тем, подчеркивается, по состоянию на конец апреля международные резервы Украины достигли исторического максимума – 46,7 млрд долларов. Что создает "подушку безопасности на случай временного сокращения валютных поступлений".

  • Внешняя финансовая поддержка.

"Поступления внешней поддержки позволяют сохранять сбалансированность бюджета. И, соответственно, ограничивать давление на валютный рынок", – рассказала Мустафаева.

  • Военная ситуация.

По словам эксперта, ожидания уменьшения боевой активности – "условное перемирие" – могут положительно сказаться на потребительских настроениях. Однако, признала она, эти процессы остаются динамичными и непредсказуемыми.

В целом же, резюмировала Мустафаева, в июне валютный рынок, вероятно, будет оставаться стабильным. Так:

  • Национальный банк продолжит контролировать ситуацию.
  • Колебания курсов будут контролируемыми и прогнозируемыми.
  • Системных угроз пока не предвидится.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде ожидают, что во II полугодии 2025 года (июль-декабрь) Нацбанк начнет ослаблять гривню по отношению к доллару. Ведь в это время ожидается снижение темпов инфляции.

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