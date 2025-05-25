В Украине ожидается ощутимое изменение курса доллара: к чему готовиться с 1 июня

В Украине ожидается заметный рост официального курса доллара. В экспертной среде считают, что в июне он будет находиться в пределах от 41,6 до 42 грн. В то же время, на понедельник 24 мая Нацбанк обновил его до 41,51 грн, что на 1 коп. выше текущего.

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Как рассказала OBOZ.UA руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева, в целом, в июне на валютный рынок будет влиять ряд экономических факторов. В частности:

Политика Нацбанка.

По словам Мустафаевой, ожидается дальнейшее ослабление инфляционного давления. Что создаст предпосылки для стабилизации курсовой ситуации.

"В то же время, следует учитывать действие режима управляемой гибкости, при котором НБУ сохраняет возможность оперативного вмешательства через валютные интервенции для сглаживания дисбалансов между спросом и предложением. Такая стратегия минимизирует риски резких денежных колебаний", – объяснила эксперт.

В целом же, отметила она, курсовые колебания будут разнонаправленными. А разница между курсами купли/продажи минимальной. При этом курсы межбанка и наличного рынка будут почти тождественными.

Экономическая динамика и ситуация в ключевых сферах экономики.

По словам Мустафаевой, в июне ключевым станет адаптация украинского экспорта к новым условиям сотрудничества с ЕС в рамках соглашения о свободной торговле после завершения действия экономического безвиза. В частности, ожидается временное снижение объемов экспорта из-за возобновления ограничений на некоторые виды продукции, а также введения пошлин.

"В то же время на металлургическую продукцию ЕС сохранил преференции. Что будет частично сглаживать текущие потери валютной выручки", – объяснила она.

Вместе с тем, подчеркивается, по состоянию на конец апреля международные резервы Украины достигли исторического максимума – 46,7 млрд долларов. Что создает "подушку безопасности на случай временного сокращения валютных поступлений".

Внешняя финансовая поддержка.

"Поступления внешней поддержки позволяют сохранять сбалансированность бюджета. И, соответственно, ограничивать давление на валютный рынок", – рассказала Мустафаева.

Военная ситуация.

По словам эксперта, ожидания уменьшения боевой активности – "условное перемирие" – могут положительно сказаться на потребительских настроениях. Однако, признала она, эти процессы остаются динамичными и непредсказуемыми.

В целом же, резюмировала Мустафаева, в июне валютный рынок, вероятно, будет оставаться стабильным. Так:

Национальный банк продолжит контролировать ситуацию.

Колебания курсов будут контролируемыми и прогнозируемыми.

Системных угроз пока не предвидится.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде ожидают, что во II полугодии 2025 года (июль-декабрь) Нацбанк начнет ослаблять гривню по отношению к доллару. Ведь в это время ожидается снижение темпов инфляции.

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