Украинцам рассказали, что будет с курсом доллара в июне: к чему готовиться

В банковском секторе не ожидают резких колебаний курса доллара в июне. В частности, там прогнозируют, что разница между официальным и наличными курсами не будет превышать 1%. Среди причин же стабильности выделяется высокий уровень международных резервов страны – на 1 мая они составляли 46,68 млрд долларов, что на 10,2% выше, чем месяцем ранее.

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Об этом рассказала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько. Она отметила, что также стабильность на валютном рынке Украины обеспечивают:

активная поддержка Украины международными партнерами;

"эффективная политика валютных интервенций".

"У НБУ есть необходимые инструменты для поддержки валютного рынка Украины в июне 2025 года. …К концу года объем внешнего финансирования может достигнуть 55 млрд долларов, что позволит перекрыть потребности валютного рынка и поддерживать стабильность гривны. Не ожидаем больше, чем на 1% разницу между официальным и наличным курсами", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркнула Золотько, существенно нарастить международные резервы Украине удалось за счет значительных поступлений от международных партнеров. В частности:

От Европейского Союза – в рамках инструмента Ukraine Facility и инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Через счета Всемирного банка.

Стоит ли скупать доллары

В свою очередь, в финансовой группе ICU не советуют украинцам хранить сбережения в долларах. Дело в том, что, по их словам, только в 2025 году 100 долларов "под матрасом" или на текущем счете потеряли более 3% стоимости в годовом измерении. А для того, чтобы эта валюта потенциально начала приносить доход, ее курс должен существенно вырасти.

Там отметили: на "удешевление доллара" повлиял ряд факторов. В частности:

Ощутимый рост объемов международной помощи, который "дал НБУ почти карт-бланш на поддержку гривни".

Укрепление евро и ослабление доллара в результате деятельности президента США Дональда Трампа.

"Аналитики повсеместно пересмотрели свои прогнозы в сторону более сильной гривни. Рыночный консенсус уже не 45-46, а скорее 43-44 грн/дооллар в конце 2025 года", – говорится в сообщении.

При этом утверждается: даже если курс упадет до 45 грн/доллар, доходность американской не превысит даже ставки по базовым гривневым депозитам после налогов – которая равна около 10%. Более того, отмечают аналитики, доллар потенциально может стать конкурентным с депозитами только если курс "подберется" к 47 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в своб очередь, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой спрогнозировал, что в начале июня в Украине ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По его словам, на текущей неделе (заканчивается 8 июня) в банках и обменниках стоимость валюты будет находиться в пределах 41,6-41,8 грн.

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