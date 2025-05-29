Курс доллара "готовятся" существенно менять: украинцам рассказали, чего ожидать после 1 июня

В начале июня в Украине ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу банковского сектора, на следующей неделе (2-8 июня), в банках стоимость валюты будет находиться в пределах 41,6-41,8 грн. В то же время, вечером 29 мая там определили его в средние 41,2/41,75 грн (покупка/продажа). Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы ожидаются в обменниках. Как спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, там курс будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 41,6-41,8 грн. Вечером же 29 мая они покупают доллар в среднем по 41,08 грн, а продают по 41,53 грн.

При этом подчеркивается: ежедневные курсовые изменения ожидаются до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах. А разница между курсами покупки и продажи – до 0,5-0,6 грн в банках и до 0,6-1 грн в обменниках.

"Начало лета – без сенсаций. Доллар будет меняться в зависимости от стратегии НБУ и основных игроков рынка", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: спрос и предложение валюты будут находиться в балансе. А валютные интервенции Нацбанка будут поддерживать его.

"Объем интервенций не превысит 800 млн долларов в неделю. То есть без аномального его увеличения", – рассказал Лесовой.

С другой стороны, отметил он, согласно прогнозам НБУ, в июне любые монетарные изменения являются маловероятными. Соответственно:

Угроза существенного роста потребительских цен минимальна.

Гривня будет стабильной.

"Таким образом, на валютном рынке следует ожидать достаточно стандартные как для последнего времени изменения: без скачков в высь или падений в обрыв. Курсы будут в состоянии меняющейся стабильности", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева рассказала, что в Украине ожидается заметный рост официального курса доллара. По прогнозу, в июне он будет находиться в пределах от 41,6 до 42 грн.

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