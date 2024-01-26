Украинцам рассказали, что будет с долларом через несколько дней: какой курс ожидать в феврале

В банковском секторе ожидают, что в феврале наличный курс доллара в Украине будет находится в пределах коридора купли и продажи от 37,5 до 39,5 грн. Вечером же 25 января банки покупают доллар в среднем по 37,65 грн, а продают по 38,25 грн. Таким образом, не исключается удешевление валюты в покупке, но удорожание в продаже.

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О возможных изменениях рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. При этом, признал он, в зависимости от текущих обстоятельств, курсы продаж на наличном рынке будут существенно разными. Так:

в банках они будут выше курса покупки до 0,6 грн;

"в обменных пунктах эта разница может время от времени достигать 1 грн и более".

"Кроме того, важным для валютного рынка будет и то, что наличный рынок будет подстраиваться под ситуацию на межбанке, а разница между безналичным и наличным курсами вероятнее всего не превысит 0,5-1 грн. При этом курсы покупки на наличном рынке будут конкурировать между собой: например, разница между курсами покупки в банках и обменных пунктах будет достаточно незначительной – на уровне 0,1-0,2 грн", – отметил Лесовой.

НБУ резко увеличил официальный курс

В то же время, Нацбанк определил на 29 января официальный курс доллара в 37,78 грн. Что сразу на 20 коп. превышает текщий. Который, кстати, будет действовать и на выходных.

Впрочем, этот курс все равно не дотягивает сразу 44 коп. до исторического курса, зафиксированного 10 января. Тогда он составил 38,22 грн.

Тем не менее, паниковать из-за действий Нацбанка не стоит. Как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

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