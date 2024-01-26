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Украинцам рассказали, что будет с долларом через несколько дней: какой курс ожидать в феврале

Роман Костюченко
Mакроэкономика
2 минуты
1,1 т.
Украинцам рассказали, что будет с долларом в феврале

В банковском секторе ожидают, что в феврале наличный курс доллара в Украине будет находится в пределах коридора купли и продажи от 37,5 до 39,5 грн. Вечером же 25 января банки покупают доллар в среднем по 37,65 грн, а продают по 38,25 грн. Таким образом, не исключается удешевление валюты в покупке, но удорожание в продаже.

Видео дня

О возможных изменениях рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. При этом, признал он, в зависимости от текущих обстоятельств, курсы продаж на наличном рынке будут существенно разными. Так:

  • в банках они будут выше курса покупки до 0,6 грн;
  • "в обменных пунктах эта разница может время от времени достигать 1 грн и более".
Курс наличного доллара в Украине

"Кроме того, важным для валютного рынка будет и то, что наличный рынок будет подстраиваться под ситуацию на межбанке, а разница между безналичным и наличным курсами вероятнее всего не превысит 0,5-1 грн. При этом курсы покупки на наличном рынке будут конкурировать между собой: например, разница между курсами покупки в банках и обменных пунктах будет достаточно незначительной – на уровне 0,1-0,2 грн", – отметил Лесовой.

НБУ резко увеличил официальный курс

В то же время, Нацбанк определил на 29 января официальный курс доллара в 37,78 грн. Что сразу на 20 коп. превышает текщий. Который, кстати, будет действовать и на выходных.

НБУ резко увеличил официальный курс

Впрочем, этот курс все равно не дотягивает сразу 44 коп. до исторического курса, зафиксированного 10 января. Тогда он составил 38,22 грн.

Рекордный официальный курс доллара

Тем не менее, паниковать из-за действий Нацбанка не стоит. Как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

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